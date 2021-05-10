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Tam kapanmadan sonra her ile ayrı normalleşme! İşte açılacak şehirler...
Gelen son dakika haberine göre; Salgının ne zaman bitebileceğini, aşılama sürecini, salgının çocuklara etkisini, 3. doz aşı tartışmalarını, kapanma bitince nasıl davranılması gerektiğini kök hücre uzmanı, Türkiye Bilimler Akademisi Konsey Üyesi ve Avrupa Bilimler Akademisi üyesi olan Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Demirer tek tek anlattı.