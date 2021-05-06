Tam kapanma ile ilgili son dakika açıklaması! 18 Mayıs ve 18 Haziran arası...

Tam kapanma ile ilgili flaş açıklama geldi. Uzmanlar 18 Mayıs 18 Haziran tarihlerine dikkat çekti. Prof. Dr Mehmet Ceyhan, "Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vaka artışı görebiliriz. Bu kısıtlama öncesi seyahatler yüzünden. 17 Mayıs sonrası bu yüzden önemli. Bunu kontrollü yapmamız gerekiyor. 16-17’sinde insanlar geri dönecek. Bunu mutlaka organize edip düzgün yaşamamız lazım. Birçok yolla organize edilebilir bu örneğin bir şehirden, Gaziantep’ten İstanbul’a 20 otobüs geliyor ise onun yarısı kadar kapasite ile insanların otobüse binmesi izin verilir. İnsanların izinlerini birkaç gün uzatıp o kapasite kadar günlük yolcuyu gönderirsiniz. Kısıtlamanın son günü bizim nasıl yaşayacağımız bu işi belirleyecek." ifadelerini kullandı.