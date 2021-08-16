Taliban lideri kimdir? Taliban lideri Molla Muhammed Ömer ve Taliban'ın şu an ki lideri Mevlevi Hibetullah Ahundzade!

Afganistan’ın büyük bir bölümünü kontrol altına alan son olarak da Kabil’i ele geçiren Taliban’ın lideri merak konusu oldu. 1996-2001 yıllarında olduğu gibi tekrar iktidara dönme hazırlığı yapan Taliban örgütünün liderleri araştırılıyor. Taliban lideri kimdir? sorusunun yanıtı…

Molla Ömer 1960 yılında Afganistan'ın Kandahar eyaletinin Hakriz bölgesinde, Şah-ı Himmet adlı bir köyde doğmuş. Hotak aşiretinin Tomzi kolundan olan Molla Muhammed Ömer’in babası Mulavi Gûlam Nebi, Molla Ömer beş yaşındayken öldü ve aile Uruzgan eyaletine göçtü.

İşte Taliban Lideri Molla Muhammed Ömer’in kısa biyografisi…

TALİBAN LİDERİ KİMDİR?

Taliban'ın 2016'dan beri lideri Mevlevi Hibetullah Ahundzade'dir.

TALİBAN KURUCU LİDER MOLLAR ÖMER

Sovyet güçleri Afganistan'ı işgal edince medrese eğitimini bırakarak "dini vecibelerini yerine getirmek üzere" mücahit oldu.

Molla Ömer mücahit olarak 1983 ile 1991 yılları arasında Sovyet güçlerine karşı savaşta dört kez yaralandı. Bu savaşta sağ gözünü kaybettiği belirtiliyor. Taliban’ın yayınladığı biyografiye göre Molla Ömer’in en çok kullandığı silah bir roketatar çeşidi olan “RPG-7” idi. Kandahar’daki birçok cephede savaşan Ömer, cephe komutanlığı görevi de yürüttü.

1994 yılında İslamcı mücahitlerin liderliğine gelen Molla Ömer, 1992'de Afganistan'daki Sovyet yanlısı komünist rejim yıkıldıktan sonra çok sayıda milis lideri arasında çıkan çatışmalara son vermek için çabalamasının ardından 1996'da artık "amir ül mümin" (inananların başı) olarak anılmaya başlıyor.

Yönetim esnasında Molla Ömer, medyatik olan ve göz önünde bulunan bir lider olmadı. Müslüman olmayan kişilerle neredeyse hiç görüşmeyen Molla Ömer’in, birkaç poz hariç fotoğrafı da hiç bulunmuyor.

TALİBAN LİDERİ MEVLEVİ HİBETULLAH AHUNDZADE

Hibetullah Ahundzade 1961 yılında Pençvaiye, Kandehar’da doğdu. Mevlevî unvanını kullanmaktadır.

İnsansız hava aracı saldırısında ölen Ahtar Mansur'un yerine 2016 yılının mayıs ayında Taliban lideri olmuştur. Ayrıca Taliban Ahundzade'ye, iki selefinin kullandığı "Müminlerin emiri" anlamına gelen emir-el müminin lakabını vermiştir. 3 Haziran 2020 günü COVID-19 sebebiyle öldüğü iddia edilmiştir. Taliban yetkilileri ise öldüğü iddialarını reddetmiştir.