Taliban heyeti Türkiye'ye geliyor

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Muttaki'nin başkanlık ettiği heyet, Katar’ın başkenti Doha’dan bir uçakla Türkiye'ye yola çıktı.
Türkiye’ye öğleden sonra gelmesi beklenen Muttaki, bazı Türk yetkililerle temaslarda bulunacak.
Muttaki, Doha’da salı günü Batılı diplomatlarla yaptığı görüşmede "Afgan hükümetini zayıflatmanın hiç kimsenin yararına olmadığını, çünkü bu durumun olumsuz etkilerinin dünyada doğrudan güvenlik ve ekonomi ile göçü etkileyeceğini" söylemişti.
Taliban yönetiminin Türkiye'ye gelecek heyetinde yer alan isimler şu şekilde:
- Dışişleri Bakanı Amir Khan Muttaqi
- Enformasyon ve Kültür Bakanı Molla Hayrullah Hayrhva
- İstihbarat Başkanı Molla Abdulhak Vasık
- İçişleri Bakan Yardımcısı Mevlevi Nur Celal Celali
- Siyasi Ofis Üyesi Mevlevi Şahabeddin Dilaver
- Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Muhammed Suheyl Şahin
- Kıdemli Taliban yöneticisi Hacı Muhammed İbrahim
- Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abdulkahhar Belhi