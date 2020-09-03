Taksitli alışveriş yapanlar dikkat! Senedini almayan yanar...

Taksitli ürün alan milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Taksitli ürün satışı yapan bir mağazadan ürün alan yüzlerce kişi, ödemelerini yaptıkları halde senetleri alamayınca kâbus yaşadı. Firma mağazalarını kapatınca, müşterilere ait ödenmiş senetleri avukatlık bürosuna verdi. Büro, senet sahiplerine tek tek mesaj göndererek ‘icralık’ olduklarını bildirdi. Paniğe kapılan çok sayıda kişi büronun yolunu tuttu. 830 liralık ocağın tüm ödemesini yapan aileden 3 bin lira talep edilirken, 3 bin liralık bir başka senet borcu için ise 18 bin lira talep edildi. Firmanın Suriyeli yeni sahibine ulaşılamazken, uzmanlar ise uyarıyor: ‘Ödemesini yaptığınız senedi mutlaka alın.”

Taksitli alışveriş yapanlar dikkat... Senetle ürün satışı yapan bir mağazadan ürün alan kişiler, ödemelerini yaptıkları halde senetleri alamayınca kabusu yaşadı. Büro, senet sahiplerine mesaj göndererek ‘icralık’ olduklarını bildirdi. Mağdur kişiler ödemelerini yaptıklarını anlatmaya çalışsalar da fayda etmedi.

Bundan 8 yıl kadar faaliyete başlayan Evve (Evve Dayanıklı Tüketim Malları Mağazacılık San. Ve Tic. AŞ) kısa sürede bir çok mağaza açtı. Bir bölümü İstanbul ’da olmak üzere 40’ı aşkın mağaza açan firma mali sıkıntıya girdi, mağazalarını birer birer kapattı. Bir çoğu İstanbul’da bulunan Evve’nin mağazalarında alışveriş yapan tüketicilerin bir kısmı ise bugünlerde kara kara düşünüyor.

AYLIK 83 LİRA OLARAK ÖDEDİ

Vedat G., markanın Arnavutköy’deki mağazasından 830 TL’lik bir ocak aldı. Ödemenin 10 eşit taksit halinde yapılması kararlaştırıldı. Mağaza çalışanı Vedat G. için, her biri 83 liradan oluşan 10 ayrı senet düzenledi. Vedat G., senetleri imzaladı ürününü alarak evinin yolunu tuttu.

Senedin günü geldiğinde ise Vedat G. mağazaya giderek ödemesini yaptı. Senedin aslını istediğinde ise, ilgili mağaza personeli, senet asıllarının genel merkezde olduğuna daha sonra toplu alabileceğini söyledi. Vedat G., ileride başına geleceklerden habersiz, her yaptığı 83 liralık ödeme için aldığı fişi ise saklamadı.

ÖDEMEYİ YAPMAK İÇİN YER ARADI

Son iki taksit kala, Vedat G.’nin ürün aldığı mağaza kapandı. G., borcunu ödemek için mağazaya ulaşmaya çalışırken, aynı ilçenin başka bir bölgesinde küçük bir dükkanda faaliyetin yürütüldüğünü öğrendi. Vedat G., anılan işyerine gittiğinde, yalnızca senet ödemelerinin alındığını gördü. G., kalan borcunu da ödedi. Şirket personelinden senetleri isteyen Vedat G. yine aynı yanıtı aldı. Çalışan, “Senetler genel merkezde, bir hafta sonra gelin alın” dedi. G., kendisine söylenen tarihte gitti ancak senetlerin yine getirilmediğini öğrendi. Çalışan bu kez, Vedat G.’nin gelmesi için yeni bir tarih verdi. G., işyerinden çıkmadan önce, borcunun kalmadığına dair yazı almak istedi. Şirket çalışanı, ödemeyi aldığını gösteren fişin arkasına şirketin kaşesini basarak ‘Borcu bitmiştir” yazısını yazdı ve imzaladı.

GELEN MESAJLA İLK ŞOKU YAŞADI

Vedat G., kendisine söylenen tarihten birkaç gün sonra anılan işyerine gittiğinde bu kez, işyerinin kapalı olduğunu gördü. Vedat G., senetlerini alamadığı için huzursuz olsa da bir sorun çıkacağını düşünemedi. Ta ki düne kadar. Vedat G. dün yaşadıklarını şöyle anlattı: “Evde bulunduğum bir esnada bir avukatlık bürosundan SMS geldi. Gelen SMS’te, hakkımda icra takibi başlatıldığı belirtiliyordu. SMS’te yer alan numarayı aradım. Açıkgöz Hukuk Bürosu ile görüştüm. Borcun neye ilişkin olduğunu sordum. Telefondaki kişi Evve’nin senetlerinin ödenmediğini söyledi. Telefonda, tüm borcumu ödediğimi söylesem de derdimi anlatamadım” dedi.

3 BİN LİRA İSTEDİLER

Vedat G. konu ile ilgili açıklamasının devamında “Eşim ile birlikte bu büronun Esenyurt ’taki adresine gittim. Büronun iki çalışanı, ellerinde ödenmeyen Evve senetleri olduğunu söyledi. Tüm senetlerimi ödediğimi ve borcumun kalmadığına dair kaşeli imzalı fişi göstersem de bu kişiler inanmadı. Bana borcumun 2 bin 950 lira olduğunu söylediler. Bu rakamı düşününce şok geçirdim. Bu kişilere, ödemiş olduğum halde ana paranın 830 lira olduğunu. Hangi faiz oranı uygulayarak 3 bin liraya çıkardıklarını sordum. Büroda tartışmanın büyüdüğünü gören eşim ile birlikte çıktık ve eşim bir kez daha büroya giderek, tüm senetleri ödememe bir kuruş dahi borcum olmamasına rağmen, 2 bin lira ödeyerek ibraname alıp buradan ayrıldı.”

SENEDİNİ ALMAYAN BORCU TEKRAR ÖDEYECEK

Evve ile ilgili, benzer bir çok şikâyetin olduğu anlaşıldı. Tüketicilerden biri yaşadıklarını şöyle anlattı: “18 ay önce biten borç için bir avukat mesaj yoluyla icra takibi başlatıldı diye bilgi verdi. Avukatı aradığımda Evve'nin tüm senetleri 3’üncü kişiye borcu karşılığında verdiğini, ‘borcunu ödeyip senetlerini alamayan herkes borcunu tekrar ödeyecek’ dedi.”

Konu ile ilgili şirketten kimseye ulaşılamadı. Şirketin Avcılar’daki genel merkez ofisi ve şubelere ait numaralar hata veriyor. Şirketin kurucusu Şinasi Darbaz’ın geçen yıl hissesini, Suriyeli Mulati Mahemuti'ye devrederek yönetimden de ayrıldığı anlaşıldı. Senetlerin verildiği Açıkgöz Hukuk Bürosu’nun sahibi Fatih Açıkgöz’e de ulaşılamadı.

‘İCRA’ MESAJI İLE KORKUTUYORLAR