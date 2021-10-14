Taha Çakmak kimdir? Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na getirilen Taha Çakmak’ın biyografisi…

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak getirildi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre; Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük görevden alındı. İki isimden boşalan göreve Taha Çakmak getirildi. Peki, Taha Çakmak kimdir, kaç yaşında, nereli? Taha Çakmak'ın biyografisi…

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Merkez Bankası'nda 3 üst düzey isim görevden alındı. Buna göre; Merkez Bankası Başkan yardımcıları Prof. Dr. Semih Tümen ve Dr. Uğur Namık Küçük ile Para Politikası Kurulu üyesi Prof. Dr. Abdullah Yavaş görevden alındı. Başkan Yardımcılığı'na Taha Çakmak, Para Politikası Kurulu üyeliğine de Prof. Dr. Yusuf Tuna atandı.

TAHA ÇAKMAK KİMDİR?

Başkan Yardımcılığı'na atanan Taha Çakmak, Elazığ'da doğdu. 2008'de Boğaziçi Üniversitesi'nden mezun olan Çakmak, Exeter Üniversitesi'nde yüksek lisans yaptıktan sonra 10 yıl boyunca THY'de çalıştı. Taha Çakmak, Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Grup Müdürlüğü'nün ardından BDDK Başkan Yardımcılığı'na atandı.

Ziraat Bankası İnsan Kaynakları Bölüm Başkanlığı da yapan Taha Çakmak, Ekonomist Dergisi tarafından yapılan "En Güçlü 50 İK Lideri" araştırmasında 8. sırada yer aldı.