Suzuki 4 bin hibrit satacak!

Mart ayı itibariyle hem Vitara’nın hem de SX4 S-Cross modellerinin hibrit versiyonları ülkemizde satışa sunuldu. Suzuki Vitara Hibrit ailesi 296 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla dikkat çekerken, SX4 S-Cross Hibrit modeli ise 306 bin 900 TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla satılıyor. Her iki model de 6 ileri otomatik şanzımanla kombinlenmiş akıllı hibrit teknolojili 129 PS’lik 1.4 litrelik Boosterjet turbo benzinli motorla sunuluyor. Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Dizel araçların pazardaki payı düşerken elektrikli ve hibrit araçların yükselişini görüyoruz. Geçtiğimiz yıl Avrupa’daki kendi kendini şarj edebilen hibrit otomobil satışları önceki yıla göre yüzde 59 artarak 1,2 milyon adede ulaştı. Bu araçların Avrupa genelindeki toplam pazar payı yüzde 12’ye kadar çıktı. Bu kapsamda, 2021 yılından itibaren hibrit araçların pazardaki payını katlayarak artıracağına inanıyoruz. Ülkemizde ise Avrupa’daki kadar olmasa da elektrikli ve özellikle hibrit araçlarda önemli bir atılım var. 2020 yılında Türkiye’de 23 bin adedi aşkın hibrit ve elektrikli otomobil satıldı. Hibrit satışları 2019 yılına göre yüzde 85 arttı. Bahsettiğimiz gibi pazar henüz düşük seviyelerde olsa da elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi devam edecek” ifadelerini kullandı.

Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “2021 yılına bakacak olursak otomotiv pazarı açısından iç pazardaki talebin arttığı bir üç ayı geride bıraktık. Pazardaki talebin havaların ısınması ve pandemi koşullarının iyileşmesiyle artmaya devam edeceğini tahmin ediyoruz. Yine bu dönemde hibrit araç satışları önemli bir ivme kazandı. Şubat sonu itibariyle 7 bin hibrit otomobil satışı gerçekleşti ve hibritlerin toplam pazardaki payı yüzde 3,8’den yüzde 8,7’ye çıktı. Bu gerçekten çok önemli bir gelişme. Hibrit araçların Türkiye pazarında sene sonuna kadar çok önemli bir seviyeye ulaşacağına inanıyoruz. Bu kapsamda, yıl sonunda hibrit araç satışlarının ise 25 bin adedi aşmasını öngörüyoruz” açıklamasında bulundu.



Ürün gamı tamamlandı



Yurtseven, sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Artık Vitara ve SX4 S-Cross’un da satışa sunulmasıyla Türkiye’deki hibrit SUV pazarının önemli oyuncularından biri olduk. Deloitte tarafından yapılan 2021 Küresel Otomotiv Tüketici Araştırması Türk tüketicisinin güvenlik donanımları, ekonomik fiyat ve yakıt tasarrufu üçgeninde alım tercihi yaptığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre tüketicilerin en çok talep ettiği ilk 5 özelliğin 4 tanesini standart olarak tüm model ve versiyonlarımızda sunuyoruz. Bu özelliklere değinmek gerekirse: Otomatik Ani Frenleme, Kör Nokta Uyarısı, Navigasyon ve Şerit Takip Uyarı Sistemi. Suzuki olarak hibrit ürün gamımızla aslında tam da Türk tüketicisinin taleplerine yanıt veriyoruz. Türkiye’deki hibrit dönüşümümüzün ilk adımını Swift Hibrit ile atmıştık. Swift Hibrit, yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, sunduğu standart güvenlik donanımları ve uygun fiyatıyla ilgi görmeye devam ediyor. Şimdi de hibrit atılımımızı sağlamlaştırarak yeni modellerimizi pazara sunuyoruz. Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit ile birlikte Suzuki hibrit ailesini tamamlıyoruz. Hibrit gamımızda sunduğumuz standart donanım özellikleri ve avantajlı fiyatlarla pazarda fiyat/fayda dengesi açısından iddialı olmak istiyoruz.”



4 bin adet hibrit otomobil



Suzuki Marka Direktörü Şirin Mumcu Yurtseven, “Artık Türkiye pazarındaki Jimny hariç tüm modellerimiz hibrit olarak yer alacak. Swift Hibrit ile yakaladığımız ivmeyi Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’le birlikte güçlendireceğiz. 2020 yılı sonundan bu yılın ilk çeyreğine kadar olan dönem bizim için bir geçiş süreciydi. Ailenin tamamlanmasıyla pazardaki varlığımızı artıracağımıza inanıyoruz. Son tüketicilerin yanı sıra, Türkiye’de filo araç yapısını hibrit araçlarla değiştirmek isteyen çevreye duyarlı şirketler de potansiyel müşterilerimiz arasında. Bu kapsamda, sene sonuna kadar 4 bin adede yakın hibrit otomobil satışı gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Öte yandan, Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit için sadık müşterilerimize sınırlı sayıda özel fırsatlar sunduk. Avantajlı takas imkanlarımızla birlikte hibrit ailesini onlarla tanıştırdık. Bunun sonucunda, 100 adet Suzuki Vitara Hibrit ve SX4 S-Cross Hibrit’in ön satışını ilk haftada gerçekleştirdik” dedi.



48V hibrit teknolojisi



Suzuki, 2020 yılından bu yana tüm Swift modellerinde kullanılan 12V Hibrit sistemiyle pazara öncülük yapmıştı. Benzer bir prensibe sahip olan hem Vitara hem SX4 S-Cross modelleri için geliştirilen yeni 48V Hibrit güç-aktarma sistemi, hafif tasarımıyla dikkat çekerken tüm bileşenleriyle aracın toplam ağırlığına 15 kg'dan daha az ekliyor. Suzuki’nin yeni ve daha yüksek güce sahip sistemi, 48V lityum iyon batarya, Entegre Marş Jeneratörü (ISG olarak biliniyor) ve aydınlatma, ses sistemi ve klima gibi daha düşük voltaj gerektiren donanımları beslemek üzere 48V-12V (DC / DC) dönüştürücü olmak üzere son derece gelişmiş bileşenlerden oluşuyor. Hem bir jeneratör hem de marş motoru görevi yapan ISG, sisteme kayışla bağlı ve 2.000 d/d’dan 3.000 d/d’ya kadar 235 Nm ek tork kullanıma sunarak hızlanma anında içten yanmalı motoru destekliyor. Kompakt ve yüksek performanslı lityum iyon batarya, yavaşlama ve fren anında geri kazanılan elektrik enerjisini depoluyor ve Entegre Marş Jeneratörü tarafından yönetilen start stop fonksiyonunda sistemi besliyor. Batarya ve DC / DC dönüştürücü ünitesi, ağırlık dağılımına yardımcı olmak için ön koltukların altına yerleştiriliyor. 48V sistem ayrıca yeni tork doldurma kontrolü ve tork yükseltme özelliklerine sahip. Bu çözüm, hızlanma esnasında elektromotorun torkuyla içten yanmalı motorun torkunu destekleyerek sürüş hissini artırıyor.



Suzuki Vitara Hibrit



Suzuki Vitara Hibrit; sürüş güvenliğini desteklemek, kazaları önlemek ve günlük kullanımda sürücünün hayatını kolaylaştırmak üzere daha fazla sürüş destek sistemiyle donatılıyor. Radar Fren Desteği (RBS), yenilenen Vitara’da yerini monoküler kamera ve lazer radar (MFL) ile çalışan Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi’ne (DSBS) bırakıyor. Sistem, aracın sürüş yönündeki araçları veya yayaları algılıyor, sürücüyü uyararak olası bir çarpışmayı önlemeye ya da çarpışma durumunda şiddetini azaltmaya çalışıyor. Suzuki’de ilk kez sunulan Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), aracın her iki yanındaki kör noktasında olan veya yaklaşan araçları tespit ederek, şerit değiştirme girişiminde LED uyarı lambası ve sesle sürücüyü uyarıyor. Arka kısımdaki iki yan radar sensörünü kullanan Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); geri viteste 8 km/s hıza kadar olan sürüşlerde veya park yerlerinden geri çıkışlarda yaklaşan bir araç karşısında, sürücüyü gösterge paneli üzerinden görsel ve sesli olarak uyarıyor.