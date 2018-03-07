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Suudi Arabistan Prensi Selman'a büyük şok!

AA |  07 Mart 2018 Çarşamba - 23:18 | Son Güncelleme : 07 03 2018 - 23:18

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, İngiltere Başbakanlık ofisi önünde protesto edildi.


Savaşı Durdur Koalisyonu, İngiltere Başbakanı Theresa May ile görüşen  bin Selman’ı protesto etti.
 
Başbakanlık ofisi “10 Numara”nın bulunduğu Downing Street önünde  toplanan göstericiler, bin Selman ve Suudi Arabistan’ın Yemen’deki askeri  harekatı karşıtı pankart ve dövizler açtı.
 
Polisin geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen gösteride, Suudi  prens aleyhine sloganlar atıldı.
 
"Ellerini Yemen’den çek", "Katiller Londra’ya hoş gelmedi" ve "Bin  Selman savaş suçlusudur" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İngiltere’nin  Suudi Arabistan’a silah satışını durdurması için çağrıda bulundu.
 
Gösteride konuşan İngiltere’de ana muhalefetteki İşçi Partisinin  milletvekili Chris Williamson, sadece bölgedeki askeri harekatlarıyla değil, ülke  içindeki uygulamalarıyla da insan hakları ihlallerine imza attığını söyledi.
 
“Erkekler ve çocuklar halk önünde infaz ediliyor.” diyen Williamson,  bin Selman’ın İngiltere’de iktidardaki Muhafazakar Parti’den gördüğü ağırlamayı  eleştirdi.
 
Savaşı Durdur Koalisyonu’nun kurucularından Lindsey German da bin  Selman’ın İngiltere ziyaretini eleştirerek,  “Suudi Arabistan rejiminde  İngiltere’yi cezbeden nedir? İnsan hakları sicili mi? Kadın hakları sicili mi? Bu  Suudi rejiminin son 3 yıldır Yemen’de sivilleri bombalaması mı?” diye sordu.
 
Yemen’deki bombalamaların ve insan hakları ihlallerinin sorumlusunun  bin Selman olduğunu belirten German, Suudi prensin, kırmızı halıyla  karşılanmasını eleştirdi.
 
Silah ihracatı ve Yemen
 
İngiltere'nin Suudi Arabistan'a silah ihracatının 2015'den bu yana 4  milyar sterline ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca, İngiliz subayların Suudi ordusuna  bu silah sistemlerinin kullanılması konusunda eğitim verdiği de biliniyor. Bazı  İngiliz subayların, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki harekatında fiilen rol aldığı  da ileri sürülüyor.
 
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de, Husiler  ile meşru yönetime bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor. Husiler, Eylül  2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken,  Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten beri Husilere  karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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