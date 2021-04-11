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Suudi Arabistan'dan teravih namazı kararı! Kral Selman onayladı

AA |  11 Nisan 2021 Pazar - 23:45 | Son Güncelleme : 11 04 2021 - 23:45

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz, Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de teravih namazlarının 10 rekat kılınacağını onayladı.


Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Covid-19 salgını nedeni ile Ramazan ayında Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi’de teravih namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınmasını onayladığını duyurdu.
 
Suudi Arabistan’da salı günü başlayacak Ramazan ayına sayılı günler kala, Suudi Arabistan İki Kutsal Cami İşleri Genel Başkanı Şeyh Abdul Rahman Al Sudais’den teravi namazları ile ilgili açıklama geldi. Al Sudais, , Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz’in Covid-19 salgını nedeni ile Ramazan ayında Mekke’de bulunan Mescid-i Haram ve Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi’de teravi namazlarının 20 rekat yerine 10 rekat olarak kılınmasını onayladığını duyurdu. Alınan kararın ardından iki kutsal camide kılınacak olan teravi namazlarına değinen Al Sudais, namazların ihtiyati tedbirler ve önleyici protokollere kesinlikle uygun olacağını belirtti.
 
 

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