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Şuşa neden önemli? Dağlık Karabağ son durum ne? Şuşa ne zaman işgal edildi?

08 Kasım 2020 Pazar - 16:04 | Son Güncelleme : 08 11 2020 - 16:05

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Karabağ'ın kalbi Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını bildirdi. Peki, Şuşa neresi? Şuşa nerede? Şuşa Azerbaycanlılar için neden önemli? İşte Şuşa hakkında merak edilenler...


Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev açıklamalarda bulundu. Ulusa sesleniş konuşması yapan Aliyev, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. Peki, Şuşa nerede? Şuşa Azerbaycanlılar için neden önemli? İşte Şuşa kenti ile ilgili merak edilenler...
 
 
28 yıldır Ermeniler tarafından işgal altında tutulan Şuşa, işgalden kurtarıldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev Ulusa Sesleniş konuşması yaptı. Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasında kritik öneme sahip Şuşa kentinin işgalden kurtarıldığını açıkladı. 
 
ŞUŞA NERESİ? ŞUŞA AZERBAYCANLILAR İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?
 
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan'ın NTV'ye yaptığı açıklamada Şuşa kentinin alınmasının Yukarı Karabağ'ın doğusundaki bölgede Ermeni unsurlarının tamamen izole olması anlamına geldiğini belirtti. Şuşa'nın alınmasının Ermenistan'ın yol şebekesi ve lojistik desteğinin kesilmesi anlamına geldiğini belirten Aslan, harekatın önemli safhasının tamamlandığını söyledi. Eğer siyasi bir anlaşma yapılmazsa Ermeni ordusunun net olarak imhasının söz konusu olduğunu dikkat çeken Aslan, "Şuşa kentinin alınması artık ya masada Ermenilerin gönüllü bir şekilde bölgeden geri çekilmesini teşvik edecek ya da çatışmalar devam ederse Ermeni unsurlarının net olarak imhası söz konusu olabilecektir" değerlendirmesini yaptı. 
 
ŞUŞA NE ZAMAN İŞGAL EDİLDİ? ŞUŞA NEDEN ÖNEMLİ?
 
Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra kurtarılan Şuşa, Azerbaycan için  bir şehirden fazlası  - Hem çok sayıda tarihi anıta sahip olması hem de  pek çok seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece  Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli olan kent, tarihi ve  kültürel zenginlikleri ile doğal güzellikleri nedeniyle Karabağ'ın sembol şehri  kabul ediliyor - Kent ayrıca ünlü besteci ve müzisyenleri nedeniyle "Azerbaycan  müziğinin beşiği" olarak da nitelendiriliyor. 
 
AA muhabiri Ruslan Rehimow'un derlediği bilgilere göre, Ermenistan işgalinden 28 yıl sonra  kurtarılan Şuşa, Azerbaycanlılar için sadece bir şehir olmaktan çok daha fazla  anlam taşıyor. 
 
Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olmasının yanı sıra  hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri  Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.
 
Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı  operasyonda Şuşa şehrinde de kontrolü sağlamasıyla 28 yıl önce o kentten çıkmak  zorunda kalan Şuşalıların ve Azerbaycanlıların büyük özlemi sona erdi.
 
Karabağ Hanı Penahali tarafından 1752'de kurulan Şuşa, hem çok sayıda  tarihi anıta sahip olması hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının  burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için  önemli bir kent.
 
Tarihi ve kültürel zenginlikleri ve doğal güzellikleri nedeniyle  Karabağ'ın sembol şehri olarak kabul edilen Şuşa, ünlü besteci ve müzisyenleri  nedeniyle "Azerbaycan müziğinin beşiği" diye de nitelendiriliyor.
 
Merhum Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev, Şuşa'yı "Bu, Azerbaycan halkının,  atalarımızın yarattığı büyük bir anıttır. Şuşa, sadece Şuşa halkı için değil, tüm  Azerbaycanlılar için aziz şehir, aziz kale, aziz anıttır." sözleriyle anlatmıştı.
 
Sovyetler Birliği'nin dağılma sürecinde yıllardır planladıkları  Azerbaycan'a karşı toprak iddialarını hayata geçirmek için saldırıya geçen  Ermenilerin başlıca hedeflerinden biri de Şuşa oldu.
 
Ermeniler, 1991'de başlattıkları saldırılarla önce Hankendi şehrini  işgal etti. Ardından 26 Şubat 1992'de Hocalı kasabası Ermenistan ordusunun eline  geçti. Hocalı'da aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 613 sivili  katlederek yüzyılın en büyük katliamlarından birine imza atan Ermenistan güçleri  8 Mayıs 1992'de de Şuşa'yı işgal etti.
 
Şuşa'nın savunmasında yüzlerce Azerbaycanlı hayatını kaybetti, çok  sayıda Azerbaycanlı esir düştü veya kendilerinden haber alınamadı.
 
İşgal, Azerbaycan ekonomisini büyük kayba uğrattı. Binlerce kişi  topraklarını terk etmek zorunda kaldı. Azerbaycanlılara ait 300'den fazla tarihi  anıt tahrip edildi. İşgalden önce 20 binden fazla Azerbaycanlının yaşadığı  Şuşa'ya işgal sonrasında Ermeniler yerleştirildi.
 
Yüzyıllardır Şuşa'nın gerçek sahibi olan Azerbaycanlılar ise 28 yıl  boyunca Azerbaycan'ın diğer bölgelerinde yaşamak zorunda kaldı. 8 Mayıs tarihi  Ermenistan'da bayram olarak kutlandı, Azerbaycan'da ise bu tarih 28 yıl hüzünlü  bir gün olarak hatırlandı.
 
KÜLTÜR ŞEHRİ ŞUŞA
 
Deniz seviyesinden 1300 ila 1600 metre yükseklikte bulunan Şuşa, doğal  güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Sovyetler döneminde bölgenin en fazla turist ağırlayan şehirlerinden  biri olan, şifalı pınarlarıyla da ünlü Şuşa, üç tarafı kayalık olması nedeniyle  adeta doğal bir kaleyi andırıyor.
 
Çevresi ormanlarla kaplı, çok sayıda mesire alanına sahip şehrin güney  kesiminde yer alan Cıdır Ovası, yıllarca Azerbaycanlıların at yarışı oyunlarına,  festival ve spor etkinliklerine ev sahipliği yaptı.
 
Cabbar Karyağdıoğlu, Kurban Pirimov, Bülbül, Seyit Şuşinski, Han  Şuşinksi, Üzeyir Hacıbeyov, Reşit Behbudov, Niyazi, Fikret Emirov gibi ünlü  Azerbaycanlı müzisyenlerin vatanı Şuşa, Hurşudbanu Natavan, Kasım Bey Zakir,  Süleyman Sani Ahundov, Abdurrahim Hakverdiyev, Necef Bey Vezirov gibi ünlü yazar  ve düşünürlerin doğup büyüdüğü bir kent.
 
Türk düşünce tarihinin önemli şahsiyetlerinden, hem Azerbaycan'da hem  de yaşamının bir bölümünü geçirdiği Türkiye'de derin iz bırakan siyaset adamı,  hukukçu, yazar ve gazeteci Ahmet Ağaoğlu da Şuşa'da doğdu.
 
Tüm bu özellikleri dolayısıyla Şuşa, Azerbaycanlılar için sadece bir  şehir olmanın çok ötesinde. Azerbaycan ordusunun operasyona başladığı 27  Eylül'den bu yana Şuşa'nın kurtarılacağı günü bekleyen Azerbaycanlılar,  Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in "Şuşa işgalden azad edilmiştir." sözleriyle  sokaklara döküldü.
 
 
 

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