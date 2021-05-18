Survivor ikinci aile ödülü oyununu kim kazandı? Acun Ilıcalı'dan o yarışmacıya büyük jest!

Survivor heyecanı devam ediyor. Survivor'daki en önemli oyunlardan iletişim oyunu kırmızı ve mavi takımın kıran kırana mücadelesine sahne oldu. Rakip iki takım büyük ödül için kıyasıyla mücadele verdi. Dün akşam yayınlanan bölümde göz yaşları sel oldu. Survivor'a yarışmacıların aileleri ile duygusal buluşması damga vurarken elemenin olmadığı bu haftada yarışmacılar büyük ödül için savaşıyor. Düzenlenen iki ödül yarışı ile bir takım aileleri ile zaman geçirebilecek. Peki, Survivor aile ödülünü kim kazandı? İşte 17 Mayıs Survivor aileler ödülünü kazanan takım!

Survivor tüm heyecanı ile devam ediyor. Kıyasıya mücadelenin devam ettiği Survivor 'da yarışmacılar büyük ödül için kıran kırana mücadele veriyor. Survivor'daki en önemli oyun lardan iletişim oyunu hem kırmızı hem de mavi takım için büyük öneme sahip. Kazanan takım aileleri ile doyasıya zaman geçirebilecek. Dün akşam yayınlanan bölümde iki takım büyük ödül için mücadele etti. Kazanan takım aylar sonra ailelerini karşılarında görebildiler. Kazanan takım aile üyeleri ile zaman geçirebilecek. Peki, Survivor kim kazandı? Survivor ödül oyununu kim kazandı? Survivor ikinci aile ödülü oyununu hangi takım kazandı? İşte 17 Mayıs Survivor aileler ödülünü kazanan takım!

SURVİVOR AİLELER ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Yarışmacıların uzun zamandır beklediği ödül Survivor'ın çeyrek finalinde karşılarına çıktı. Aile üyeleri ile görüşme fırsatı sunan ödül oyunu yarışmanın diğer mücadelelerinden daha büyük rekabete sahne oldu. Aileler ödülü iki oyun şeklinde ve art arda iki gün gerçekleşti. İlkini ise açık ara farkla mavi takım kazandı.

17 Mayıs günü ise aileler buluşması için ikinci oyun gerçekleşti ve yarışı önde götüren yine mavi takım oldu. Yarışmaların final sayıları ise canlı yayın ile Survivor izleyicileri karşısına çıktı. Nefes kesen oyunun kazananı Steven'ın atışı ile mavi takım oldu.

ACUN ILICALI'DAN OYUNU KAYBEDEN ALEYNA'YA BÜYÜK JEST

Acun Ilıcalı ise canlı yayında, Survivor'da oyunu kaybeden kırmızı takım yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nun ödülden tam olarak yararlanacağını açıkladı.

HERKESİ ETKİLEDİ

Survivor'da iki etaptan oluşan aile ödülü oyunu öncesinde yarışmacıları, Dominik'e gelen aileleriyle kısa bir görüşme yapma şansı elde etmişti. Kırmızı takımdan Aleyna Kalaycıoğlu'nun kardeşi Cansu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile buluştuğu anlar herkesi etkilemişti.

Geçirdiği bir trafik kazası sonrasında engelli olan Cansu'nun, ablası Aleyna'yla kavuştuğu anlarda yaşadığı mutluluk izleyenleri duygulandırmıştı.

GÖNLÜM RAZI DEĞİL!

Aleyna'nın kardeşi Cansu'nun hayal kırıklığı yaşamasına gönlünün razı olmayacağını söyleyen Ilıcalı, "Aileleriyle 3'er dakikalık görüşme süresi vereceğiz kırmızı takıma. Ancak Aleyna'nın durumundaki fark şu. Aleyna'ya bir istisna yapacağız. Pırlanta gibi bir genç kızımız var. Genç kızımız Cansu'nun buraya kadar gelip de hayallerine kavuşamamasına gönlüm razı olmaz. Bu jestimizi sevgili Cansu için yapıyoruz. Cansu buraya zor şartlarda ve ablasını sayıklaya sayıklaya geldi. Kendi insiyatifimi kullanarak ödülden tam yararlanma hakkı veriyorum Aleyna'ya. Aranızdaki sevgi beni çok etkiledi" dedi.