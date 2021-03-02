Survivor iletişim ödülü heyecanı bugüne damga vurdu. Gönüllüler ve ünlüler iletişim ödülü için kıyasıya mücadele etti. Peki, iletişim ödülünü kim, hangi takım kazandı?

Survivor’da sembol yarışının ardından ünlüler ve gönüllüler takımları iletişim oyunu için mücadele etti. İletişim oyunu ile yarışmacılar ailelerinden ve sevdiklerinden haber alıyor. Survivor adasında sevdikleri ile iletişime geçmesinin tek yolu olan iletişim yarışmaları yarışmacılara için oldukça önemli. 2 Mart Salı akşamı iki takım da yeni iletişim ödülü için parkurdaydı. Bu haftanın iletişim ödülünü ünlüler kazanırsa ailelerinden gelen mektupları okuyabilecek, gönüllüler kazanırsa ailelerinden gelen resimli mesajları okuyacak. Peki, Survivor iletişim ödülünü kim kazandı? Survivor'da kim elendi, eleme adayları kimler oldu?

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

2 Mart Survivor iletişim ödülünü ise gönüllüler takımı kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

İlk dokunulmazlığı kaybeden ünlüler Öykü Çelik'in ismini çıkarmıştı. İkinci dokunulmazlık oyununu ise gönüllüler kaybetti ve potaya Aleyna Çalışkan'ı gönderdi.

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?

Belirlenen eleme adaylarının yanı sıra SMS birincilerinin de çıkaracağı iki isim halk oylamasına katılıyor. Öykü Çelik ve Aleyna Kalaycı'nın yanı sıra açıklanacak iki aday sonrası SMS sıralamasında sonda yer alan yarışmacı Survivor'a veda edecek. Ancak henüz elenen isim belli değil.