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Sürücüsüz Tesla kazasına federal inceleme

AA |  20 Nisan 2021 Salı - 17:19 | Son Güncelleme : 20 04 2021 - 17:21

ABD’de federal güvenlik düzenleyicilerinin, 17 Nisan’da Texas eyaletinde meydana gelen, 2 kişinin öldüğü sürücüsüz Tesla kazasını incelemek için özel heyet görevlendireceği belirtildi.


Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yapılan  açıklamada, Houston’ın kuzeyindeki Spring yerleşkesinde meydana gelen kaza  sırasında elektrikli Tesla’nın şoför koltuğunda kimsenin bulunmadığı kaydedildi.
 
Olayın "özel çarpışma soruşturması" ekibi tarafından inceleneceği  belirtilen açıklamada, söz konusu Tesla'nın "Otopilot sürücü destek sistemi" ile  mi yoksa şirketin "Tam Kendi Kendine Sürüş Yeteneği" sistemi ile mi  kullanıldığının belirleneceği bildirildi.
 
2019 Tesla S model elektrikli araç, hareket halindeyken yoldan çıkarak  bir ağaca çarpmış ve alev alarak yanmıştı. Kazada, biri öndeki yolcu koltuğunda  diğeri de arkada bulunan 2 kişi hayatını kaybetmişti.
 

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