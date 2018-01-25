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Suriye için korkunç rakamlar!

AA |  25 Ocak 2018 Perşembe - 20:08 | Son Güncelleme : 25 01 2018 - 20:11

SNHR, Suriye'de geçen yıl yaşanan saldırılar, çatışmalar ve anlaşmalar yüzünden yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığını açıkladı. SNHR'nin raporuna göre ülkede geçen yıl 10 bin 204 sivil öldü, 6 bin 500'den fazla kişi alıkonuldu


Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen yıl  yaşanan çatışmalar, saldırılar ve anlaşmalar nedeniyle çoğunluğu Beşşar Esed  rejimi tarafından olmak üzere yaklaşık 1 milyon 300 bin kişinin yerlerinden  edildiğini bildirdi.

SNHR, Suriye'de 2017 yılındaki göçler, yaşanan çatışmalar,  saldırılarda ölenler, tutuklamalar ve kullanılan silahlara ilişkin geniş bir  rapor yayımladı.

Raporda, ülkede geçen yıl yaşanan çatışmalar ve saldırılar yüzünden  yaklaşık bir milyon 300 bin kişinin zorunlu toplu göçlere maruz kaldığı  açıklandı.

Rapora göre, terör örgütü PYD/PKK ve DEAŞ karşıtı uluslararası  koalisyon güçleri ittifakı ile rejim ve Rus ittifakının Rakka iline yönelik geçen  yılki saldırıları sonrası yaklaşık 450 bin sivil göç etmek zorunda kaldı.

Ağın raporunda, "Rejim-Rus ittifakının Deyrizor'a yönelik  saldırılarında Fırat Nehri'nin doğusundaki bölgeden yaklaşık 450 bin sivil nehrin  karşı kıyısına göç etti." ifadelerine yer verildi.

Raporda, rejim ve Rus güçlerinin 2017'nin sonlarında Hama ve İdlib  ilinin güney kırsalına yoğun saldırıları yüzünden kentin kuzey kırsalına yaklaşık  300 bin kişinin göç ettiği belirtildi.

Rejimin abluka ve demografik yapıyı değiştirme politikasının  anlatıldığı raporda, rejim ve destekçilerinin abluka altındaki bazı bölgeleri  geçen sene tahliye ve göç anlaşmalarını imzalamaya zorladığına ve on binlerce  sivil ve askeri muhalifin farklı bölgelere göç ettiğine yer verildi.

10 binden fazla sivil öldürüldü

SNHR raporunda, Suriye'de 2017 yılında büyük bölümü Beşşar Esed rejimi  tarafından olmak üzere 10 bin 204 sivilin öldürüldüğü kaydedildi.

Raporda, Esed rejiminin geçen yıl yaptığı işkenceler ve düzenlediği  saldırılarda 754'ü çocuk, 591'i kadın 4 bin 148 sivili öldürdüğü bildirilirken,  Rus güçlerinin saldırılarında 439'u çocuk, 284'ü kadın bin 436 sivilin hayatını  kaybettiği aktarıldı.

Terör örgütü PYD/PKK'nın 58'i çocuk, 54'ü kadın toplam 316 sivili  katlettiği kaydedilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın 281'i çocuk, 148'i kadın bin  421 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtığı ifade edildi.

DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında 521'i  çocuk, 332'si kadın toplam bin 759 sivilin öldüğü belirtilen raporda, askeri  muhalifler ve rejim karşıtı grupların rejimle çatışmaları sonucu ise 47'si çocuk,  30'u kadın 211 sivilin yaşamını yitirdiği vurgulandı.

Raporda, kimliği bilinmeyen tarafların 198'i çocuk, 97'si kadın 913  sivili öldürdüğü kaydedildi.

"Tutukluların sayısı 215 binden fazla"

Geçen yıl 6 bin 517 kişinin keyfi şekilde tutuklandığı bilgisine yer  verilen rapora göre, rejim güçleri 4 bin 796, PYD/PKK 647, DEAŞ terör örgütü 539,  askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ise 535 kişiyi keyfi bir  şekilde alıkoydu.

SNHR raporunda, "SNHR, şu ana kadar tutuklu olanlardan 117 bininin  listesini elinde bulunduruyor. Ancak tahminlerimize göre, tutukluların sayısı 215  binden fazla. Bu rakamların yüzde 99'u Suriye rejimi tarafından tutsak."  ifadelerine yer verdi.

Raporda, 211'i rejim tarafından olmak üzere 232 sivilin işkence  görerek yaşamını yitirdiği bildirildi.

Rejim güçleri 17 kimyasal silah saldırısı yaptı

İnceleme ve görüntülerle pek çok olayı belgeleyen Ağ, rejimin geçen  yıl ülkede 17 kimyasal silah saldırısı yaptığını açıkladı.

Raporda, rejim güçlerinin bu tür saldırılarında sarin gazı  kullandığını vurgularken, Han Şeyhun saldırısından sonra da 7 kez kimyasal silah  kullandığı ifade edildi.

Rejim güçlerinin saldırılarında misket bombası ile yakıcı silahlar da  kullandığı tespit edildi.

Raporun "Tavsiyeler" bölümünde, sivilleri hedef alan bütün  saldırıların bir an önce durması çağrısı yapılarak, suçluların yargılanması  istendi.

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Suriye göç edenler
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