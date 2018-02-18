Suriye'deki 3 Avrupalı terörist öldürüldü!

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılan 3 Avrupalı’nın öldürüldüğü bildirildi.
Terör örgütü bugün yaptığı açıklamada, İspanyol Samuel Prada Leon ve Fransız Olivier Francois Jean Le Clainche’nin 10 Şubat’ta Cinderes’te, Hollandalı Sjoerd Heeger’in ise 12 Şubat’ta Deyrizor’da öldürüldüğünü duyurdu.
Avrupalı teröristlerin kimlik bilgileri ise şöyle açıklandı:
Kod Adı: Baran Galicia
Adı Soyadı: Samuel Prada Leon - Doğum Yeri: Ourense, 1993 - Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018
Kod Adı: Kendal Breizh
Adı Soyadı: Olivier François Jean Le Clainche - Doğum Yeri: Malestroit, 1977 - Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018
Öte yandan öldürülen teröristlerden olan Fransa vatandaşı Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche'in, Afrin'e gelen yabancı teröristlerin sözde lideri olduğu ortaya çıktı.
Kod Adı: Baran Sason
Adı Soyadı: Sjoerd Heeger - Doğum Yeri: Netherland, 1993 - Ölüm Yeri ve Tarihi: Deyrizor / 12 Şubat 2018
(Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche)
İspanyol(soldaki) : Baran Galicia kod adlı Samuel Prada Leon.
Hollanda (Sağdaki): Baran Sason kopd adlı Sjoerd H.