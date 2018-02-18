Suriye'deki 3 Avrupalı terörist öldürüldü!

Terör örgütü PKK'nın Suriye kolu YPG'ye katılarak Türkiye’ye karşı savaşmak isteyen İspanya, Hollanda ve Fransa vatandaşı Avrupalı teröristler öldürüldü.

Terör örgütü PKK’nın Suriye kolu YPG’ye katılan 3 Avrupalı’nın öldürüldüğü bildirildi.

Terör örgütü bugün yaptığı açıklamada, İspanyol Samuel Prada Leon ve Fransız Olivier Francois Jean Le Clainche’nin 10 Şubat’ta Cinderes’te, Hollandalı Sjoerd Heeger’in ise 12 Şubat’ta Deyrizor’da öldürüldüğünü duyurdu.

Avrupalı teröristlerin kimlik bilgileri ise şöyle açıklandı:

Kod Adı: Baran Galicia

Adı Soyadı: Samuel Prada Leon - Doğum Yeri: Ourense, 1993 - Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018

Kod Adı: Kendal Breizh

Adı Soyadı: Olivier François Jean Le Clainche - Doğum Yeri: Malestroit, 1977 - Ölüm Yeri ve Tarihi: Afrin / 10 Şubat 2018

Öte yandan öldürülen teröristlerden olan Fransa vatandaşı Kendal Breizh kod adlı Oliver François Jean Le Clainche'in, Afrin'e gelen yabancı teröristlerin sözde lideri olduğu ortaya çıktı.

Kod Adı: Baran Sason

Adı Soyadı: Sjoerd Heeger - Doğum Yeri: Netherland, 1993 - Ölüm Yeri ve Tarihi: Deyrizor / 12 Şubat 2018