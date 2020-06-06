Süper Piyango çekildi

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde 50 bin liralık ikramiye "079025", "182535", "250159", "322769" ve "470968" numaralı biletlere isabet etti.

Çekilişte amorti kazanan rakam "6" olarak belirlendi.