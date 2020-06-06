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Süper Piyango çekildi

AA |  06 Haziran 2020 Cumartesi - 23:23 | Son Güncelleme : 06 06 2020 - 23:23

Süper Piyango oyununun bugünkü çekilişi yapıldı.


Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünce düzenlenen oyunun çekilişinde  50 bin liralık ikramiye "079025", "182535", "250159", "322769" ve "470968"  numaralı biletlere isabet etti.
 
Çekilişte amorti kazanan rakam "6" olarak belirlendi.
 

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