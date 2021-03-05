Süper Loto İstanbul Üsküdar'a büyük ikramiye kazandırdı!

Süper Loto 1 kişiye, 17 milyon 160 bin 150 TL büyük ikramiye kazandırdı. Talihli kuponunu Üsküdar’da bir bayide oynadı. Bayi Bahadır Çoban, “Büyük ikramiye ilçemizden çıktığı için, mutluyuz ve gururluyuz. Kimse bana çıkmaz demesin. Umudunu kaybetmesin” dedi.

Süper Loto'da 17 milyon 160 bin 150 TL’lik büyük ikramiye sahibini buldu. İkramiye Üsküdar’da bulunan "Villa Bayi "den satılan bilete isabet etti. 26 yıldır, babası ve oğlu ile 3 kuşak bayiyi işleten Bahadır Çoban ise duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti dile getirdi.

“İKRAMİYE KENDİ BAYİMİZDEN ÇIKTIĞI İÇİN ÇOK MUTLUYUZ, ÇIKANA HAYIRLI OLSUN”

Bahadır Çoban, “26 senedir sayısal loto bayiliği yapıyorum. Şu aralar bayağı yoğun bir ilgi var. Dünkü süper loto çekilişinde büyük ikramiye, kendi bayimizden çıktığı için çok mutluyuz. Çıkan arkadaşa hayırlı uğurlu olsun diyorum. İnsanlara şans dağıtmak, umut dağıtmak çok güzel bir duygu. Daha önce de bayimizden ikramiye çıktı.

2011 senesinde 30 milyon büyük ikramiyeyi yılbaşında vermiştik. Sonra 9 Ocak’ta 3 milyon ikramiye verdik. Onun haricinde 2 tane sayısal loto, 2 tane de 10 numara büyük ikramiyeyi verdik. Bunları verdiğimiz için de çok sevinçliyiz. ‘Çıkmaz’ demesin kimse. Şansını denesin. Umudunu kaybetmesin. Biz burayı 3 kuşak işletiyoruz. Ben, babam ve oğlum. İnsanlara şans ve umut dağıtmaya da devam edeceğiz” diye konuştu.

Bayinin 3’üncü kuşağından Yiğit Çoban ise, “Çok değişik duygular içindeyim. Çünkü babam ve dedem yanımda. Üçümüz birlikte buradayız. İnsanlara şans dağıtıyoruz. Bizim bayimizden çıkması da güzel bir tesadüf olmuş. Çıkan kişiye hayırlı olsun diyorum. İyi günlerde kullansın” dedi.