Süper Loto devretti mi? Süper Loto ne zaman çekiliyor?

Süper Loto sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile belli oldu. Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları 15 Ekim 2020 tarihli çekilişin ardından açıklandı. İkramiye tutarına ulaşan şans oyununda 6 bilen çıkmayınca büyük ikramiye devretti. Vatandaşlar merak içinde Süper Loto devretti mi, ne kadar devretti soruları ile 30 milyona yaklaşan Süper Loto ne zaman çekiliyor? sorularına yanıt arıyor.

Süper Loto devretti mi, Süper Loto ne kadar devretti, sorularının cevabı yoğun bir şekilde aranıyor. Süper Loto’da büyük ikramiye ise 30 milyona dayandı. Süper Loto sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar "1-30-31-42-47-59" olarak belirlendi. Milli Piyango tarafından haftada üç kez düzenlenen Süper Loto’nun 15 Ekim tarihli çekiliş sonuçları belli oldu. Süper Loto'da 1-60 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayıyı bilenler ikramiye kazanıyor. 6 bilen çıkmasınca süper loto devretti. Peki, Süper Loto ne zaman çekiliyor?

SÜPER LOTO 15 EKİM SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto'nun 15 Ekim tarihli 33. çekiliş sonuçları şu şekilde: 1-30-31-42-47-59

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BÜYÜK ÖDÜL 30 MİLYON TL

Süper Loto'nun bu akşam düzenlenen çekilişinden hemen önce büyük ödül miktarı da açıklandı. Süper Loto'da büyük ödül tutarı 29 milyon 898 bin 455 TL olarak duyuruldu.

SÜPER LOTO NE ZAMAN ÇEKİLİYOR?

Milli Piyango’nun yenilenen sistemleriyle birlikte şans oyunlarının oynandığı günlerde de güncelleme yapıldı. Buna göre,

-Pazartesi günleri, On Numara ve Çılgın Sayısal Loto çekilişi,

-Salı günleri, Süper Loto çekilişi,

-Çarşamba günleri, Şans Topu, Çılgın Sayısal Loto,

-Perşembe günleri, Süper Loto,

-Cuma günleri, çekiliş yok,

-Cumartesi günleri, Çılgın Sayısal Loto,

-Pazar günleri, Süper Loto çekilişleri düzenleniyor.