Süper Loto çekilişi! (8 Mart 2018)

Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından her perşembe düzenlenen Süper Loto'nun 542. hafta çekilişinde talihli numaralar hangileri olacak? İşte Süper Loto hakkında tüm bilgiler...

Süper Loto için geri sayım başladı. Bu akşam çekilecek olan Süper Loto'da hangi numaraların şanslı olacağı merak ediliyor. Her hafta heyecanla beklenen Süper Loto ile ilgili tüm bilgileri haberimizde detaylıca derledik.

Süper Loto'da geçen haftanın sonuçları:

SÜPER LOTO’DA EN ÇOK HANGİ SAYILAR ÇIKAR?

Süper Loto çekilişinde en çok çıkan sayılar; 2, 17, 35, 40, 41, 44, 47, 48, 51 ve 54’tür. Çekilişte en az çıkan sayılar ise; 7, 11, 27, 28, 42, 52 ve 53’tür.

SÜPER LOTO İKRAMİYELERİ NEREDEN ALINIR?

Süper Loto çekilişi sonucunda 3, 4, 5 ve 6 bilenler ikramiye almaya hak kazanır. İkramiye kazananlar talihlilerden;

3 ve 4 bilenler loto bayilerinden,

5 bilenler loto bayilerinden veya Milli Piyango İdaresi şubelerinden,

6 bilenler de Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü’nden ikramiyelerini alabilir.

Çekiliş sonucunda büyük ikramiye için 6 bilen çıkmazsa, ikramiye tutarı sonraki hafta verilmek üzere devreder. 6 bilen çıkmazsa, büyük ikramiye devretmeye devam eder.

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto çekilişlerine 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar. Katılmış olsalar bile, ikramiye verilmez. Süper Loto kuponunda 6 kolon bulunur. Her kolon, 1’den 54’e kadar olan sayılardan oluşur. Bu sayılardan 6 tane seçilir, işaretlenir. İşaretlemeler dik olarak yapılmalı ve kırmızı kalemin kullanılmaması gerekir. Oynanan her kolon için ücret ödenir.

Talihlilerin 1 yıl içinde ikramiyelerini alması gerekir. 1 yıl sonunda alınmayan ikramiyeler zaman aşımına uğrar. Bu ikramiyeler için ödeme yapılmaz. Çekiliş için istenilen sayıda kolon doldurulabilir.