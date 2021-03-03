SunExpress duyurdu! Ücretsiz, 15 gün...

Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress , SunFlex uygulaması ile yolcularına, rezervasyon yaparken tercih ettikleri tarifeler doğrultusunda uçuşlarından belirli bir süre öncesine kadar ücretsiz rezervasyon değişikliği yapma imkanı tanıyor.

SunExpress, 31 Mart’a kadar devam edecek kış sezonunda, SunClassic tarifesi üzerinden rezervasyon yapan misafirlerine özel olarak kalkıştan 15 gün öncesine kadar ücretsiz değişiklik avantajı sağladığını açıkladı.