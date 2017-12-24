25 Aralık 2017 Pazartesi
İSTANBUL
10°C / 6°C
GALERİ
VİDEO
BIST
111.099
0.00
EURO
4,5270
0.19
USD
3,8180
0.25
ALTIN
156,090
0.27
CANLI BORSA
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNDEM
ŞAMPİY10
SİYASET
EKONOMİ
DÜNYA
MAGAZİN
KİTAP
TÜMÜ
ANA SAYFA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
KÜLTÜR & SANAT
EĞİTİM
KONUT-EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
SAĞLIK
TV REHBERİ
ASTROLOJİ
SİNEMA
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
PROGRAM İNDİR
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
BASIN - İLAN
WEB BİLDİRİMLERİ
Gazetevatan.com
»
Gündem
»
Haber
Sudan Cumhurbaşkanı eşi Widad Babiker, Emine Erdoğan'ı kabul etti
24 Aralık 2017 Pazar - 19:22
| Son Güncelleme : 24 12 2017 - 19:22
Sudan Cumhurbaşkanı eşi Widad Babiker, Emine Erdoğan'ı kabul etti.
Yorum Yaz
0
SONRA OKU
Emine Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı eşi Widad Babiker tarafından kabul edildi.
ETİKETLER
Widad Babiker
Emine Erdoğan
sUDAN
SON HABERLER
Hakkari'den acı haber! 1 şehit, 2 yaralı
'O gece Abdullah'ın içindeki kahramanlığı gördüm'
Bekçi baba sınavı
HES’e dur demek için gelen Tokatlılara ‘dur’!
Arda Turan'a Beşiktaş mesajı!
Sabri Sarıoğlu: “Duygusal olarak etkilenmedim desem yalan olur”
Ozan mesajı almıyor!
Moda dünyasında tabuları yıkan 11 manken
En çok gişe yapan Türk filmleri
Çizgi film karakterlerinin tıpatıp aynısı olan bu insanlara çok güleceksiniz
YAZARLAR
Lütfü Özel
Ali Ağaoğlu
Serhat Ulueren
Tüm Yazarlar
Lütfü Özel
Karabük durdurdu
Ali Ağaoğlu
Noel hediyesi
Serhat Ulueren
Özlemişiz be hocam!
Müge İplikçi
Rekor büyüme yaşıyoruz millet!
Bahri Havadır
Diriliş...
ANA SAYFA
SON DAKİKA
BUGÜNKÜ VATAN
YAZARLAR
VİDEO
FOTO GALERİ
VATAN ARTI
NAMAZ VAKİTLERİ
GÜNDEM
ŞAMPİY10
DÜNYA
EKONOMİ
FİNANS
YAŞAM
MAGAZİN
TEKNOLOJİ
SAĞLIK
EĞİTİM
KÜLTÜR & SANAT
KONUT & EMLAK
OTOMOBİL
CANLI SKOR
TV REHBERİ
SİNEMA
ASTROLOJİ
VATAN KİTAP
VATAN PAZAR
VATAN V2
HAVA DURUMU
YARIŞSANA
OYUN PARKI
ÜYELİK
İLETİŞİM
KÜNYE
REKLAM
HABER
RSS
WEB BİLDİRİMLERİ
©Copyright 2016
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve
haber
kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.