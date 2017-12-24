25 Aralık 2017 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 6°C
GALERİ VİDEO
BIST 111.099 0.00 EURO 4,5270 0.19
USD 3,8180 0.25 ALTIN 156,090 0.27
CANLI BORSA
TÜMÜ

Sudan Cumhurbaşkanı eşi Widad Babiker, Emine Erdoğan'ı kabul etti

24 Aralık 2017 Pazar - 19:22 | Son Güncelleme : 24 12 2017 - 19:22

Sudan Cumhurbaşkanı eşi Widad Babiker, Emine Erdoğan'ı kabul etti.


 
Emine Erdoğan, Sudan Cumhurbaşkanı eşi Widad Babiker tarafından kabul edildi.

ETİKETLER

Widad Babiker Emine Erdoğan sUDAN
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.