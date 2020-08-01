01 Ağustos 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.127 -0.76 EURO 8,2340 -0.53
USD 6,9800 -0.10 ALTIN 443,290 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Su faturasını ödemediği için dövdüğü komşusu öldü

DHA |  01 Ağustos 2020 Cumartesi - 13:12 | Son Güncelleme : 01 08 2020 - 13:12

Bursa'da Vahit Tavşanlı (48), ortak kullandıkları suyun faturasını ödemeyen komşusu İsmet Oruç’u (66) darbederek ağır yaraladı. Oruç kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, gözaltına alınan Vahit Tavşanlı, tutuklandı.


Olay, 23 Temmuz'da merkez Osmangazi ilçesi Atıcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Vahit Tavşanlı ve karşı komşusu İsmet Oruç arasında, ortak kullandıkları suyun faturasının ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Tavşanlı, faturayı ödemediğini öne sürdüğü Oruç'u darbetti. Oruç bu sırada Tavşanlı'ya karşılık vermek için kurusıkı tabancayla ateş etti. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Oruç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. İsmet Oruç, doktorların tüm çabasına rağmen perşembe günü hayatını kaybetti.
 
 
Olayın ardından soruşturma başlatan Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Vahit Tavşanlı'yı İnegöl'de saklandığı evde yakalayarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin arından adliyeye sevk edilen Tavşanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.
 

ETİKETLER

Bursa Vahit Tavşanlı su
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.