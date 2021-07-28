Su 40 liraya satılıyor! Tartışma yarattı, 'fiyatlar normal' açıklaması...

Bodrum plajlarındaki yüksek fiyatlar bu yıl da gündemde. İşletme yöneticileri, son dönemde artan giderlerin ve personel maliyetlerinin fiyatlara yansıtıldığını söylüyor. Yeme-içme sektörü temsilcileri ise, "Bu bir arz-talep meselesi. Su 40 lira ama fiyatlar turistlere göre oldukça makul. Uygun fiyatlı yerler ve halk plajları da var" diyor.

Her yaz olduğu gibi bu yıl da Bodrum ’daki yüksek fiyatlar gündemde. Beach’lerin adisyonları sosyal medyada paylaşılıyor.

Milliyet gazetesinden Aylin Rana Aydin'in haberinde, bölgede faaliyet gösteren işletmeler ve yeme-içme sektörü temsilcilerinin konuyla ilgili görüşlerine yer verildi.

Son dönemde artan giderler, personel maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle fiyatların yüksek olduğunu belirten işletmeciler, Bodrum’da hizmetin pahalı olduğunu söylüyor.

Yeme-içme sektörü temsilcileri ise fiyatların turistlere göre makul olduğu görüşünde. Turizm, Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) Başkanı Kaya Demirer, her yıl Bodrum fiyatlarının konuşulduğunu dile getirdi.

Salgın döneminde uzun süre işletmelerin kapalı kaldığını, saat ve kapasite sınırlamasının olduğunu söyleyen Demirer, "Aynı zamanda enflasyon faktörü de var. İşletmeler arz ve talebi bir fiyatla buluşturmazlarsa müşterilerinin kendilerini cezalandıracağını ve fahiş fiyatlarla uzun dönemde müşterileri rakiplere kaptıracaklarını da biliyorlar" dedi.

Ankara, Bodrum’un turizmde kendi insan kaynağını yaratamadığını belirten Demirer, "Çalıştırmak istenilen personeller İstanbul İzmir gibi şehirlerden transfer ediliyor. Bu transferin yapıldığı zaman da belki sezon öncesi ve sonrası diye düşünüldüğünde beş aylık konaklama imkânı yaratılıyor. Bodrum’un en büyük sorunu çalıştırdığınız personeli yatıracağınız yer sorunu. Elemanların konaklama maliyetleri de yüksek oluyor. İşletmeci bunu da düşünüyor” diye konuştu.

"DENEYİM SATIYOR"

İşletmelerin aynı zamanda gelen misafirlere bir deneyim de sattığını kaydeden Demirer, "İstanbul’a göre bazı gider kalemleri işletmelerin daha yüksek oluyor. Örneğin fiyatlara döviz açısından bakıldığında suyun 4 euro olması turistlere göre son derece makul kalıyor. Lüks pazarda arzla talep daha lüks fiyattan buluşturuluyor. Eğer müşteri ‘Bir şişe suya 40 lira ödedim ama aldığım hizmet çok güzeldi, keyifli vakit geçirdim’ diyorsa burada herhangi bir sorun görmüyorum. Fakat müşteri hem bir şişe suya 40 lira ödeyip hem de aldığı hizmetten memnun kalmazsa işte bu kabul edilemez bir durumdur” dedi.

Kuver fiyatlarına da değinen Demirer, "Restoranda ekmek, su gibi ihtiyaçlar bedelsiz verildiğinde kuver yazılması bilindik bir uygulama. Fakat hem kuver yazıp hem de suyun parası alınıyorsa haksız uygulamaya girer. İşletmeler ikisinden birini seçmeli" değerlendirmesinde bulundu.

"SU 40 LİRA, NORMAL"

Bodrum Kuum Beach yetkilisi, içeri girişlerde minimum harcama bedelinin 550 lira olduğunu söyledi. Misafirlerin uygulamadan memnun olduğunu, bu bedeli içeride yiyecek ve içecekle tükettiklerini belirten yetkili, "Maliyetlerimiz arttı, uzun süredir de kapalıydık. Fiyatlar şu anda normal. Personel giderlerimiz çok fazla. Örneğin, İstanbul’da bir personel çalıştırırken belki sadece akşam yemeğini verip çalıştırıyorsunuz. Fakat burada kahvaltı, öğle, akşam yemeği oluyor. Ayrıca konaklama masrafları da var. Örnek verecek olursak suyun 40 lira olması çok normal. Bu fiyattan işletmeye çok az bir miktar kalıyor. İşletmelerin işleri de zor. Bodrum’da kiralar artmış durumda” diye konuştu.

"PERSONEL MALİYETLERİ YÜKSEK"

Bodrum Moon Beach yetkilisi Erkan Ünal, Bodrum’da personel maliyetlerinin yüksek olduğunu belirtti.

İşlettikleri beach’in giriş ücretinin 200 lira olduğunu söyleyen Ünal, şöyle konuştu: “Şehir dışından gelen elemanlar düşük fiyatlara çalışmak, kalmak istemiyor. Konaklayacak yere de ihtiyacımız oluyor. Böylece Bodrum’da hizmet pahalı bir hale geliyor. ‘Su neden 20 lira?’ denildiği zaman, aslında burada suyu böylesine pahalı kılan şey suyu size getiren çalışanlar. Sezon da kısa oluyor belki işletmelerin bir ciro hedefi vardır ve ona ulaşmak da istiyorlardır. Bu fiyatları karşılayacak müşteriler var"