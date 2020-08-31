SpaceX Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya gönderdi

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin'e ait yer gözlem uydusunu uzaya taşıdı.

Amerikan roket, uydu ve uzay mekiği üreticisi SpaceX, Arjantin 'e ait yer gözlem uydusunu uzaya taşıdı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, Arjantin'e ait yer gözlem uydusu "Saocom-1B", SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle Florida 'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

Uydu, daha çok petrol sızıntısı tespiti ve doğal afetlerin etkilerinin hafifletilmesi amacıyla kullanılacak.