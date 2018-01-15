Söz dizisi 29. yeni bölümde Yavuz'un kararı ne olacak?

Söz dizisi 29. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Söz dizisinde Yavuz'un Kılıç Timi için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte Söz dizisinde bu akşam yaşanacakların özeti...

