15 Ocak 2018 Pazartesi
İSTANBUL 
5°C / 3°C
GALERİ VİDEO
BIST 112.159 -2.17 EURO 4,6670 2.20
USD 3,8010 1.45 ALTIN 163,820 1.62
CANLI BORSA
TÜMÜ

Söz dizisi 29. yeni bölümde Yavuz'un kararı ne olacak?

15 Ocak 2018 Pazartesi - 14:54 | Son Güncelleme : 15 01 2018 - 14:54

Söz dizisi 29. yeni bölüm fragmanları yayınlandı. Her bölümü ayrı bir heyecanla izlenen Söz dizisinde Yavuz'un Kılıç Timi için nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. İşte Söz dizisinde bu akşam yaşanacakların özeti...


Söz dizisi 29. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz her Pazartesi yayınlanıyor. Söz'ün yeni bölümünde Yavuz, Tim’i korumak için vereceği karar merak edildi. İşte yaşanacaklar...

SÖZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Yavuz, Tim’i korumak için kararını veriyor...
 
Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır. 
 
Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.
 
Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…

ETİKETLER

söz söz dizisi söz 29 bölüm söz 29 bölüm fragmanı söz dizisi fragman söz yeni bölüm söz yeni bölüm fragmanı star tv
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.