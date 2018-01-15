Söz dizisi 29. yeni bölümde Yavuz'un kararı ne olacak?

Söz dizisi 29. yeni bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Star TV'nin severek izlenen dizisi Söz her Pazartesi yayınlanıyor. Söz'ün yeni bölümünde Yavuz, Tim’i korumak için vereceği karar merak edildi. İşte yaşanacaklar...
SÖZ 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Yavuz, Tim’i korumak için kararını veriyor...
Yavuz, İstanbul’da yaşadığı saldırının ardından hakkında yürütülen soruşturma sonucu daha büyük bir sarsıntı yaşayacaktır. Agah’ın babası olması sadece onun değil arkadaşlarının da hayatını etkileyecektir. Timin dağılıp dağılmaması Yavuz’un vereceği karara bağlıdır.
Hafız füzelerin yok edilmesi için hayatından vazgeçerken, Tim arkadaşlarını geride bırakmamak için bütün gücüyle savaşmaya devam eder.
Yabancı Büyükelçi’nin gayretleriyle füzeleri alan Çolak, ele geçirdiği kodlar sayesinde füzeleri ateşlemeyi başarır. Füzelerden birisi Karabayır’ı vurmak için yola çıkmıştır bile…