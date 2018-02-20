Söz 35. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı! Çaylak ölecek mi?

Söz 35. yeni bölüm ön izlemesi yayınlandı. Dün akşam ekrana gelen Söz dizisinde nefes kesen anlar yaşandı. Merak edilen ve gündemde sıkça araştırılan Çaylak öldü mü? Yanıtı belli oldu mu? İşte Söz dizisine dair bilgiler...

Söz dizisi oyuncuları ve konusuyla oldukça dikkat çekiyor. Pazartesi akşamlarının reyting rekortmeni olan Söz dizisinde yine heyecanlı sahneler yaşandı. Çaylak'ın sağlık durumunun ne olduğu merak ediliyor. İşte Söz 35. yeni bölümden ilk sahne...

SÖZ 35. YENİ BÖLÜM ÖN İZLEME

SÖZ 34. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Dört bir yanı teröristler tarafından sarılan Tim köşeye sıkışmıştır. Amansız bir mücadelenin tam ortasındayken Agah'ın sürpriz planı bütün dengeleri değiştirir.

Derman'ın emriyle adamları hemen harekete geçer. Derman'ın adamını teşhis eden Nazlı, hain bir tuzakla kaçırılır. Tim hemen harekete geçer. Karabatak yaralı olmasına rağmen canını dişine takıp Nazlı'yı bulmak için yemin eder. Zamana karşı kıyasıya bir yarış başlar. Eğer Tim zamanında yetişemezse Nazlı'nın hayatı sona erecektir.