10 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.417 0.00 EURO 9,7030 -0.14
USD 8,1610 0.35 ALTIN 457,280 -0.43
CANLI BORSA
TÜMÜ

Soyuz MS-18, Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı

AA |  10 Nisan 2021 Cumartesi - 17:01 | Son Güncelleme : 10 04 2021 - 17:03

İki Rus ve bir NASA astronotunu taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssü’nden fırlatıldıktan 3 saat 23 dakika sonra Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) kenetlendi.


Soyuz MS-18’in UUİ’deki Rus mekiği “Rassvet”e kenetlenme anı, Rusya  Federal Uzay Ajansının (ROSCOSMOS) internet sitesinden canlı yayımlandı.
 
Rus astronotlar Oleg Noveskyi ile Petr Dubrov ve NASA astronotu Mark  Vande Hey’i götüren ve uzaya ilk çıkan insan Yuri Gagarin’in adını taşıyan Soyuz  MS-18, Kazakistan’ın Baykonur Uzay Üssün’den fırlatıldıktan sonra ultra hızlı iki  yörüngeli uçuş planı sayesinde 3 saat 23 dakikada UUİ’ye ulaştı.
 
Böylece UUİ’de faaliyet gösteren astronot sayısı 7’den 10’a yükseldi.
 
Söz konusu ekibin, UUİ’de kaldıkları süre boyunca 50’ye yakın bilimsel  araştırma yürütmesi planlanıyor.
 
Bugün Baykonur Uzay Üssü'nden yerel saatle 13.42’de Kazakistan  Başbakanı Askar Mamin ile ROSCOSMOS Genel Müdürü Dmitryi Rogozin’in katılımıyla  gerçekleşen Soyuz MS-18’in fırlatılma töreni, Yuri Gagarin’in uzaya çıkışının 60.  yıl dönümü arifesinde yapıldı.
 
Uzaya ilk çıkan insan olan Yuri Gagarin, 12 Nisan 1961’de  Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üssü’nden uzaya gönderilmişti.

ETİKETLER

Soyuz MS-18 uzay aracı Uluslararası Uzay İstasyonu NASA
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.