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Sosyal medyada Cumhurbaşkanı'na hakaret eden şüpheli tutuklandı

AA |  22 Ocak 2021 Cuma - 21:35 | Son Güncelleme : 22 01 2021 - 21:35

Sosyal medya üzerinden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.


Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, İçişleri Bakanı Süleyman  Soylu'nun Twittter'daki paylaşımına hakaret içerikli yorum yazdığı gerekçesiyle  gözaltına alınan, "kamu görevlisine hakaret" suçundan sevk edildiği hakimlikçe  adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılan şüpheli E.E. hakkındaki soruşturma  sürüyor.
 
Soruşturma kapsamında yapılan incelemeler sonucunda, şüphelinin sosyal  medya üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da hakaret ettiği belirlendi.
 
Bunun üzerine yeniden gözaltına alınan E.E, savcılık tarafından  ifadesi alındıktan sonra nöbetçi hakimliğe sevk edildi.
 
E.E, Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince, "Cumhurbaşkanına  hakaret" suçundan tutuklandı.
 

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Sosyal medya Recep Tayyip Erdoğan tutuklandı
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