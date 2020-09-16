Sosyal Hizmetler Kanunu kapsamında en az ilkokul mezunu 805 devlet memuru alınacak! 805 memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, devlet korumasından yararlanmış 805 gencin kamuda istihdam edileceğini duyurdu. Bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda büyüyen ve kamuda istihdam hakkı kazanan gençlerin tercih işlemlerinin 14 Eylül’de başlayacağını bildiren Selçuk, söz konusu işlemlerin 21 Eylül’e kadar devam edeceğini ifade etti. Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan 805 memur ataması için tercih kılavuzu da yayımlandı. İşte Sosyal hizmetler kanunu kapsamında istihdam edilecekler için 2020 eylül tercih kılavuzu…

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 805 memur alımı yapacağını bildirdi. Yayınlanan memur alımı ilanında KPSS puan şartı olmadan en az ilkokul ve ortaokul mezunu olmak şartı ile toplamda 805 memur ataması yapılacağı aktarıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından memur ataması için açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, en az ilkokul mezunu olmak şartı ile Devlet kurumlarına kamu personeli ataması yapılacağı ve alımın 2828 sayılı Sosyal Hizmetler yasasının ek 1 inci maddeleri içinde bulunan adaylar arasında yapılacağı aktarıldı.

Bugüne kadar bakanlığa bağlı kurum ve kuruluşlarda yetişen 53 bin 659 gencin atamasının yapılmış olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, şunları söyledi:

“Gençlerin korunması ve hayata en iyi şekilde hazırlanması için bakanlık olarak tüm imkanları seferber ediyoruz. Devlet korumasındaki çocukları, eğitimlerinin her aşamasında destekliyoruz. Devlet korumasında büyüyen çocuklarımızın iş hayatına başlayarak ülkemizin kalkınması ve büyümesine katkı sağlaması son derece mutluluk verici. Evlatlarımızın kamuda istihdam edilmenin bilinciyle çok çalışacaklarına güveniyoruz.”

805 MEMUR ALIMI BAŞVURULARI BAŞLADI

Aile ve Çalışma Bakanlığı tarafından yapılmış olan açıklamalarda 805 memur ataması için tercihlerin başladığı bildirildi. E Devlet sitesi üstünden başlamakta olan tercihler 21 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecektir. Başvuru yapmak isteyen bütün bay ve bayan adayların, tercih kılavuzlarında belirtilmiş olan kodlarla tercihlerini yapması gerekiyor.

Yerleştirme işlemleri için tercih kılavuzu bugün itibariyle bakanlığın internet sitesinde (https://www.ailevecalisma.gov.tr) yayınlanacak ve tercihler www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

2828 SAYILI KANUNA GÖRE 805 MEMUR ALIMI İLANINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

1.Devlet Kurumu veya kuruluşlarında bulunan bazı kadrolara veya pozisyonlarına, “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” yasaları gereğince Çalışma Genel Müdürlüğü tarafından yerleştirme işlemi gerçekleştirilecektir.

2.Bu yapılacak olan yerleştirme işlemlerine yalnızca ama yalnızca 2828 sayılı Sosyal Hizmetler yasasının ek 1 inci maddeleri kapsamında aşağıda yazılı maddelere uyan kişiler başvuru yapabilir.

a. Haklarında korunma veyahut bakım tedbiri kararı alınmış bay ve bayan kişiler.

b. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmetlerinden en az iki yıl olmak şartı ile faydalanmış ve reşit oldukları tarih süresi ile de bu hizmetlerden yararlanmaya devam etmekte olanlar.

c.18 yaşının dolduğu ve korunma ya da bakım tedbir kararının veya himaye onayının sona erdiği tarihten itibaren beş yıl içinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurarak hak sahibi olduğunun tespitini yaptırmış kişilerin katılması mümkündür.

3.Bu nedenle yapılacak yerleştirme işlemlerine yalnızca yukarıdaki şartları taşıyan ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünce bu şartları taşıdığının kontrolü yapıldıktan sonra hak sahibi olduğu belirlenen kişiler katılabileceklerdir.

MEMUR ALIMI TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Tercihler 21 Eylül 2020 tarihi süresine kadar e Devlet sitesi üzerinden yapılacak. Tercihte bulunmak isteyen hak sahiplerinin e-Devlet Kapısı’ na giriş şifrelerine sahip olmaları gerekmektedir. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmamaktadır. Bu adaylar mevcut şifrelerini kullanmak suretiyle tercihte bulunabilirler. eDevlet Kapısı giriş şifresi bulunmayan hak sahiplerinin PTT şubelerine giderek kendilerine ait şifreyi almaları gerekmektedir. Tercihlerin geçerli olabilmesi için tercihlerin e-Devlet Kapısı üzerinden gönderilebileceği son gün itibariyle, hak sahibi olunan öğrenim düzeyindeki bir okuldan veya programdan mezun olunması zorunludur. Tercihlerin gönderilmesinin son günü (21 Eylül 2020) itibariyle mezun durumda bulunmayan hak sahiplerinin, yerleştirilmeleri yapılmış olsa bile, atamaları yapılmayacaktır. Adayların boş kadrolara ve pozisyonlara yerleştirme işlemlerine alınabilmeleri için tercihlerin kurallara uygun olarak yapılması ve yapılan tercihlerin geçerli olması zorunludur.

805 memur alımı tercih işlemleri için tıklayın

Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tercih Kılavuzuna Ulaşmak İçin Tıklayınız