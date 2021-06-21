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Soruşturma başlatıldı! Güney Koreli gemi üreticisi...

AA |  21 Haziran 2021 Pazartesi - 17:56 | Son Güncelleme : 21 06 2021 - 17:56

Güney Koreli gemi üreticisi, Deawoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. şirketinin veri tabanına yönelik bilgisayar korsanı saldırılarına karşı soruşturma başlatıldığı bildirildi.


Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Silah Tedarik Ajansının  açıklamasında, dünyanın en büyük gemi üreticilerinden, denizaltı ve donanma  gemileri üretimleriyle tanınan Deawoo Shipbuilding and Marine Engineering Co.  şirketine yönelik, kimliği belirsiz kişilerce "hacker" saldırısı yapıldığı  belirtildi.
 
Güney Kore Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İdaresi Programı’ndan  (DAPA) yapılan açıklamada da şirkete yönelik saldırı girişimlerinin doğrulandığı  ancak bu girişimlerin başarılı olup olmadığı veya saldırının arkasında kimin  olduğuyla ilgili bilgi verilmeyeceği kaydedildi.
 
DAPA sözcüsü Albay Suh Yong-won, "Şirket, durumu polise bildirdi.  Polis ve ilgili askeri kurumlar olayı soruşturuyor." ifadelerini kullandı.
 
Yong-won, hackerların Kuzey Koreli olduklarını tahmin ettiklerini  fakat nükleer güçle çalışan bir denizaltının geliştirilmesi de dahil olmak üzere,  bazı araştırma verilerinin çalındığını iddia eden haberlerin doğru olmadığını  kaydetti.
 

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