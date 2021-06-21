Soruşturma başlatıldı! Güney Koreli gemi üreticisi...

Yonhap’ın haberine göre, Güney Kore Silah Tedarik Ajansının açıklamasında, dünyanın en büyük gemi üreticilerinden, denizaltı ve donanma gemileri üretimleriyle tanınan Deawoo Shipbuilding and Marine Engineering Co. şirketine yönelik, kimliği belirsiz kişilerce "hacker" saldırısı yapıldığı belirtildi.

Güney Kore Savunma Bakanlığına bağlı Savunma İdaresi Programı’ndan (DAPA) yapılan açıklamada da şirkete yönelik saldırı girişimlerinin doğrulandığı ancak bu girişimlerin başarılı olup olmadığı veya saldırının arkasında kimin olduğuyla ilgili bilgi verilmeyeceği kaydedildi.

DAPA sözcüsü Albay Suh Yong-won, "Şirket, durumu polise bildirdi. Polis ve ilgili askeri kurumlar olayı soruşturuyor." ifadelerini kullandı.

Yong-won, hackerların Kuzey Koreli olduklarını tahmin ettiklerini fakat nükleer güçle çalışan bir denizaltının geliştirilmesi de dahil olmak üzere, bazı araştırma verilerinin çalındığını iddia eden haberlerin doğru olmadığını kaydetti.