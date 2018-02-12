Soros, karşıt kampanya için bağışa devam ediyor!

Macaristan asıllı milyarder George Soros, Brexit ile mücadele çabaları için Avrupa Birliği (AB) yanlısı Britanya için 'En İyisi' adlı kampanya grubuna yaptığı 400 bin sterlinlik bağışı üzerine aldığı eleştirilere aldırmayarak, 100 bin sterlin daha vaat etti.

Milyarder yatırımcının Açık Toplum Vakıflarının (Open Society Foundations-OSF), kendisine yapılan eleştirilerin ardından kurulan ve geçen hafta bağışlarının ortaya çıkmasından bu yana 50 bin sterlinin üzerinde bir miktar kazanan kitle fonlama kampanyası ile denkleşmesi bekleniyor.

Kişisel servetinin çoğunu Açık Toplum Vakıflarına bağışlayan Soros, paranın sağcı basında kendisine karşı yapılan kampanyayla doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi. Daily Telegraph gazetesi yakın zamanlı bir yazısında Sorosu, Brexit'i durdurmak için gizli bir plan peşinde olmakla suçladı ve onu "ulus işlerine karışan zengin bir kumarbaz" olarak nitelendirdi.

The Guardian'a konuşan Soros, "Ben, gerçekler yerine karalama kampanyası kullanmaya çalışanlara başarısız olduklarını göstermek için, karşı durmaktan mutluluk duyuyorum dedi.

Kara Çarşamba günü sterline karşı bahis yapan bir döviz spekülatörü olarak 1 milyar dolar kazanan Macar göçmen Soros, AB'yi terk etmenin İngiltere 'nin "nüfuzunu zayıflatacak trajik bir hata" olacağını savundu.

Britanya için En İyisi yöneticisi Eloise Todd, kampanyaya yönelik fazladan fonların, bağışların anti-demokratik olduğunu söyleyen kişilere karşı ters bir cevap olduğunu söyledi.

"Demokrasi içinde yaşıyoruz ve konuşma özgürlüğü çok değerlidir. Sağcı basın mensuplarının fikir birliği yok gibi görünüyor "dedi ve ekledi:

Birleşik Krallık'ın AB ile geleceği bir anlaşma değil, gelecekte yapılacak bir oylama var ve ülkedeki insanların, masada ABde kalmanın da aralarında olduğu seçenekleri bilmeyi hak ediyor.

Todd ayrıca George Soros ve vakfının, Brexit'in nihai kararı henüz verilmediği için Birleşik Krallık 'a en iyi desteği verme amacıyla bir eşleştirme fonu önerdiğini söyledi.

Soros'un bağışının, Telegraph gazetesinde Theresa May'in eski genel sekreteri Nick Timothy'nin ortak yazarlığında ilk kez duyurulduğu Çarşamba gününden bu yana, Britanya için En İyisi bağış sayfasına 1.300'den fazla kişi bağışta bulundu.

Soros'un vakfı, Birleşik Krallık Avrupa Hareketi için 182 bin sterlin ve AB için Bilim Adamlarına 35 bin sterlin dahil olmak üzere Brexit karşıtı gruplara nakit para sağladı.

OSF, ayrıca Avrupa yasalarında öne sürülen hakların korunması için kampanya yürütmek üzere Muhafazkar Parti düşünce kuruluşu Bright Blue'ya 86 bin sterlin verdiğini açıkladı.

Britanya için En İyisi için yapılan ekstra 100 bin sterlin bağış, OSF'nin AB yanlısı kampanyalar ve organizasyonlar için toplam finansmanını 800 bin sterlinin üzerine çıkarıyor.

OSF başkanı Patrick Gaspard, fonların "Brexit tartışmasının kapanmamasını sağlamaya çalışan İngiliz gruplar" için olduğunu ve milletvekillerine para gitmediğini vurguladı.