Son depremler listesi 2020! AFAD ve Kandilli son depremler listesi 1 Temmuz

Manisa'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Türkiye’de art arda yaşanan depremlerden sonra vatandaşlar en son nerede deprem olduğunu araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremleri anlık olarak kaydediyor. Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre en son nerede deprem oldu? İşte son depremler listesi…

Türkiye’de gün içerisinde olan depremler anlık kaydediliyor. AFAD ve Kandili Rasathanesi aldığı bilgiler ve veriler doğrultusunda son depremlerin nerelerde ve kaç büyüklüğünde olduğunu tespit ediyor. İşte 1 Temmuz son depremler listesi…

SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD'ın geçtiği son dakika verilerine göre; saat 12.59'da Manisa'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 3.5 olarak ölçüldü.

AFAD SON DEPREMLER

KANDİLLİ SON DEPREMLER

MUĞLA YÖRESİ DİRİ FAYLARI

Muğla – Yatağan Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla’nın yaklaşık 15 km GD’su ile Yatağan arasında uzanan yaklaşık 40 km uzunlukta birbirine paralel KB-GD doğrultulu faylardan oluşmaktadır. Bu fay zonunun Ortayaraş-Gökpınar köyleri arasında uzanan 32 km’lik bölümü, yer yer sol yönlü doğrultu atım bileşenli normal fay karakterindedir.

Ula (Muğla) – Ören (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Muğla doğusunda Muğla-Yatağan fay zonundan dar bir açı yapacak şekilde ayrılarak BGB doğrultusunda uzanır. Fay zonunun karadaki toplam uzunluğu 60 km civarında olup, Ören’in batısında denize girerek İstanköy adasının güneyini izler ve buradan batıya doğru devam eder. Bu fay zonu, K74D 77GD yönelime sahip olup, listrik normal fay karakteri taşımaktadır. Faylanma sonucu güney blok kuzeyine göre 500 m civarında aşağıya doğru kaymıştır.

Karaova (Muğla) – Milas (Muğla) Fay Zonu: Bu fay zonu, Karaova – Milas arasında yüzeyleyen metamorfik kayaçlarda izlenebilen KB-GD doğrultulu birbirine paralel fay takımlarından oluşmaktadır. Yaklaşık 20 km genişlikte olan fay zonu, morfolojiyi denetlemesi nedeniyle olası diri fay olarak kabul edilmiştir (Şaroğlu vd. 1987).