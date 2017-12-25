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Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni tespit edildi

DHA |  25 Aralık 2017 Pazartesi - 21:59 | Son Güncelleme : 26 12 2017 - 4:43

İstanbul Tuzla'da yayılan gaz kokusu paniğe yol açtı. Bölgeye AKOM ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi. Saatlerce nedeni öğrenilemeyen kokunun kaynağı hakkında İstanbul Büyükşehir Belediyesi gece saatlerinde bir açıklama yaparak kokunun atıksu kolektöründen kaynaklandığını kaydetti.


Tuzla'da İstasyon, Yayla, Evliya Çelebi ve Postane Mahallelerinde, kaynağı henüz belirlenemeyen ve genizleri yakan yoğun koku paniğe yol açtı. Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı.
 
NEDENİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla'daki yoğun kokunun nedeninin atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığını açıkladı. İBB Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İBB ekipleri süratle bölgeye sevkedilmiş olup; sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir.İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır" denildi. 

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HASTANEYE BAŞVURAN 60 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

Kimyasal atıktan yayılan kokudan kaynaklanan solunum güçlüğü, göz ve genizlerinde yanma şikayetleri bulunan 60 kişi, Tuzla Devlet, Marmara  Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma ile Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve  Araştırma hastanelerinin acil servislerine başvurdu. Bu kişiler, söz konusu  hastanelerde ayakta tedavileri tamamlanarak taburcu edildi.
 
İSTANBUL VALİSİ'NDEN İLK AÇIKLAMA
 
İstanbul Valisi Vasip Şahin: İlimiz Tuzla ilçesinde çevreyi rahatsız eden ve atıksu kolektöründen kaynaklanmış olabileceği değerlendirilen koku yayılması konusu Valiliğimiz AFAD ekipleri, İBB, İGDAŞ, İSKİ ve ilgili diğer tüm birim ekiplerince tüm detaylarıyla araştırılmaktadır.
 
İGDAŞ AÇIKLAMASI

Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.

TUZLA BELEDİYESİ AÇIKLAMASI

Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. 

Kadın ve Çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yapıyor.

 
ÇOK SAYIDA KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
 
Yoğun olarak hissedilen kokudan etkilenen çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. 

Tuzla Piyade Okulu öğrencileri, Tuzladaki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü. Bazı araç sürücülerinin kokunun etksinden kurtulmak için maske takıyor.  

 

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Tuzia koku AKOM iGDAŞ
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