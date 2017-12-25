Tuzla'da paniğe neden olan kokunun nedeni tespit edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Tuzla'daki yoğun kokunun nedeninin atık su kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığını açıkladı. İBB Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Akşam saatlerinde Tuzla'da bazı mahalleleri etkileyen yoğun koku şikayetleri gelmesi üzerine İBB ekipleri süratle bölgeye sevkedilmiş olup; sözkonusu kokunun atıksu kolektör hattına kaçak deşarj edilen kimyasal atıktan kaynaklandığı tespit edilmiştir.İlk incelemelerde, insan sağlığını olumsuz etkileyen bir durum olmadığı belirlenmiştir. İSKİ, kolektör kapaklarından hava tahliyesi yolu ile kokuyu gidermeye çalışmaktadır" denildi.
HASTANEYE BAŞVURAN 60 KİŞİ TABURCU EDİLDİ
Yoğun kokuya ilişkin İGDAŞ'tan yapılan açıklamada ise; "Tuzla İstasyon Mahallesi’nde hissedilen kimyasal kokunun doğalgaz ile ilgisi bulunmadığı tespit edilmiştir, kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.
TUZLA BELEDİYESİ AÇIKLAMASI
Tuzla birçok mahallesinde hissedilen ağır kokuya ilişkin Tuzla Belediyesi'nden yapılan açıklamada da; "İlçemiz genelinde hissedilen koku ile ilgili bütün ekiplerimiz sanayi bölgelerine intikal etmişlerdir. Konu ile ilgili İBB, Emniyet ve İSKİ ekipleri ile koordineli araştırılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.
Kadın ve Çocuklardan oluşan çok sayıda kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri, kokunun kaynağını belirleyebilmek için atıksu kanallarında ölçüm yapıyor.
Tuzla Piyade Okulu öğrencileri, Tuzladaki bir kız öğrenci yurdunda kalan öğrenciler, kadın ve çocuklardan oluşan çok sayıda kişi Tuzla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kokudan olumsuz etkilenen hastaları getiren ekiplerin özel kıyafetler giydikleri görüldü. Bazı araç sürücülerinin kokunun etksinden kurtulmak için maske takıyor.