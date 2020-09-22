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Son dakika... Tüketici güven endeksi açıklandı

22 Eylül 2020 Salı - 10:06 | Son Güncelleme : 22 09 2020 - 10:16

Eylül ayında tüketici güven endeksi 82 olarak gerçekleşti.


Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası  işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından  hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı  Ağustos ayında 79,4 olan endeks, Eylül ayında 82,0 oldu.
 
Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan tüketici güven endeksi  ise, Eylül ayında bir önceki aya göre %3,7 oranında arttı  Ağustos  ayında 59,6 olan endeks, Eylül ayında 61,8 oldu.
 
HANENİN MADDİ DURUMU ENDEKSİ 71,8 OLDU
 
Geçen 12 aylık döneme göre mevcut dönemde hanenin maddi durumu  endeksi Ağustos ayında 67,9 iken, Eylül ayında %5,8 oranında artarak
71,8 oldu.
 
HANENİN MADDİ DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 79,1 OLDU
 
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin hanenin maddi durum beklentisi endeksi Ağustos ayında 77,8 iken, Eylül ayında %1,7 oranında artarak 79,1 oldu.
 
GENEL EKONOMİK DURUM BEKLENTİSİ ENDEKSİ 83,3 OLDU
 
Gelecek 12 aylık döneme ilişkin genel ekonomik durum beklentisi  endeksi Ağustos ayında 79,5 iken, Eylül ayında %4,8 oranında artarak
83,3 oldu.
 
DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA YAPMA DÜŞÜNCESİ ENDEKSİ 93,8 OLDU
 
Geçen 12 aylık döneme göre gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı  tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi Ağustos ayında 92,6  iken, Eylül ayında %1,3 oranında artarak 93,8 oldu.
 
Avrupa Komisyonu Ekonomik ve Finansal İşler Genel Müdürlüğü'nün (European Commission Directorate-General for Economic and Financial
Affairs-DG ECFIN) tavsiyeleri doğrultusunda ve endeksin uluslararası  karşılaştırılabilirliğini sağlamak amacıyla tüketici güven endeksini  oluşturan dört alt endeksten ikisi güncellenmiştir. Ayrıntılı  metodolojik bilgiye bülten ekinde verilen "Tüketici güven endeksinde  yapılan ana revizyona ilişkin metodolojik doküman" dosyasından  ulaşılabilir.

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