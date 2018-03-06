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Son dakika: Suriye'de Rus uçağı düştü

06 Mart 2018 Salı - 16:44 | Son Güncelleme : 06 03 2018 - 17:30

Son dakika haberi Reuters'tan geldi. Suriye'de Rus uçağı düştü. Son dakika bilgisine göre 32 kişi hayatını kaybetti. Düşen uçağın askeri nakliye uçağı olduğu bildirildi.


Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının  Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 26 yolcu  ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi. 
 
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye'deki  Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü  belirtildi.
 
Uçakta bulunan 26 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın yaşamını  yitirdiği kaydedilen açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş  olabileceği bilgisine yer verildi.
 
İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının  yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.
 
  
 

İLK BİLGİLERE GÖRE UÇAK TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ

Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.

 

SURİYE ORDUSUNA AİT AN-26 UÇAĞI 3 SENE ÖNCE DÜŞMÜŞTÜ
 
Son olay An-26 tipi bir kargo uçağının Suriye'de ilk düşüşü değil.
 
Suriye ordusuna ait bir An-26 uçağı  Ocak 2015'te İdlib'de kuşatma altında olan askeri bir havaalanına inerken düşmüştü.
 
An-26 uçakları, mürettebat üyeleri dışında 38 yolcu ve 5.500 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip.

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