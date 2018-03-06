Son dakika: Suriye'de Rus uçağı düştü

Rusya Savunma Bakanlığı, Antonov-26 tipi kargo uçağının Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında düştüğünü ve uçakta bulunan 26 yolcu ve 6 kişilik mürettebatın hayatını kaybettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bugün saat 15.00’te Suriye'deki Hımeymim hava üssü yakınlarında Rus Antonov-26 tipi kargo uçağının düştüğü belirtildi.
Uçakta bulunan 26 yolcunun ve 6 kişilik mürettebatın yaşamını yitirdiği kaydedilen açıklamada, uçağın teknik bir hata nedeniyle düşmüş olabileceği bilgisine yer verildi.
İlk belirlemelere göre uçağa yönelik herhangi bir saldırının yapılmadığı belirtilirken, kazaya ilişkin soruşturma açıldığı ifade edildi.
İLK BİLGİLERE GÖRE UÇAK TEKNİK ARIZA NEDENİYLE DÜŞTÜ
Uçağın içindeki 26 yolcu ve 6 mürettebattan hayatta kalanının olmadığını söyleyen yetkililere göre, olay yerinden gelen ilk bilgiler uçağın teknik bir arıza sebebiyle düşmüş olabileceğini gösteriyor.
SURİYE ORDUSUNA AİT AN-26 UÇAĞI 3 SENE ÖNCE DÜŞMÜŞTÜ
Son olay An-26 tipi bir kargo uçağının Suriye'de ilk düşüşü değil.
Suriye ordusuna ait bir An-26 uçağı Ocak 2015'te İdlib'de kuşatma altında olan askeri bir havaalanına inerken düşmüştü.
An-26 uçakları, mürettebat üyeleri dışında 38 yolcu ve 5.500 kilogram kargo taşıma kapasitesine sahip.