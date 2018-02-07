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Son dakika! Sıcaklıklar artacak

07 Şubat 2018 Çarşamba - 8:46 | Son Güncelleme : 07 02 2018 - 9:10

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu raporu


Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
Ayrıca Meteoroloji bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı beklendiğini açıkladı.
 
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
 
Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR DURUMU
 
Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
 
7 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
 
MARMARA HAVA DURUMU
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
BALIKESİR  18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
 
BİLECİK  16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
 
EDİRNE  11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
 
İSTANBUL  15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
 
EGE HAVA DURUMU
 
Çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHISAR 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
 
İZMİR  17°C
Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
 
MUĞLA  14°C
az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
 
UŞAK 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
 
AKDENİZ HAVA DURUMU
 
Az bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
 
ANTALYA °C, 23°C
az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
 
BURDUR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
 
 
OSMANİYE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
 
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
 
ESKISEHIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
 
KAYSERİ °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
 
 
KIRŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
 
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
 
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak ve Düzce ile gece saatlerinden itibaren Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
 
KARABÜK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
 
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
 
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
GİRESUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
 
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde don olayı bekleniyor.
 
ELAZIĞ °C, 13°C
Az bulutlu
 
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli
 
HAKKARİ °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
 
MALATYA °C, 13°C
Az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
 
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
 
ADIYAMAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
 
BATMAN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu
 
DIYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
 
 
GAZIANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık

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