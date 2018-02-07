Son dakika! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji'den son dakika hava durumu tahminleri gelmeye devam ediyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. İşte bölge bölge hava durumu raporu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara , Ege, Batı Akdeniz , İç Anadolu 'nun batısı, Batı Karadeniz 'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ayrıca Meteoroloji bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı beklendiğini açıkladı.

HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR

Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR DURUMU

Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

7 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR 18°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

BİLECİK 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

EDİRNE 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İSTANBUL 15°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

EGE HAVA DURUMU

Çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

İZMİR 17°C

Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

MUĞLA 14°C

az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

UŞAK 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

AKDENİZ HAVA DURUMU

Az bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 21°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 17°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

OSMANİYE °C, 22°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ESKISEHIR °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KAYSERİ °C, 13°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KIRŞEHİR °C, 15°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu , Zonguldak ve Düzce ile gece saatlerinden itibaren Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

KARABÜK °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

GİRESUN °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 13°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, 5°C

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli

HAKKARİ °C, 10°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

MALATYA °C, 13°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

BATMAN °C, 15°C

Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu

DIYARBAKIR °C, 16°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 16°C

Az bulutlu ve açık