Son dakika! Sıcaklıklar artacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Zonguldak ve Çorum çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ayrıca Meteoroloji bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte don olayı beklendiğini açıkladı.
HAVA SICAKLIKLARI ARTIYOR
Kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR DURUMU
Genellikle güney ve güneybatı, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
7 ŞUBAT BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR 18°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
BİLECİK 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
EDİRNE 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
EGE HAVA DURUMU
Çok bulutlu, Kıyı Ege ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
İZMİR 17°C
Çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı
MUĞLA 14°C
az bulutlu, zamanla çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
UŞAK 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu
AKDENİZ HAVA DURUMU
Az bulutlu, batısı ile zamanla bölge genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Burdur çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Batı Akdeniz'in aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR °C, 17°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
OSMANİYE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Eskişehir çevreleri, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri ile Kırşehir ve Aksaray çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ESKISEHIR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KAYSERİ °C, 13°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KIRŞEHİR °C, 15°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Bolu, Zonguldak ve Düzce ile gece saatlerinden itibaren Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
KARABÜK °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
SİNOP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ HAVA DURUMU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu
GİRESUN °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte kuzeydoğu kesimlerde don olayı bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 13°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, 5°C
Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde sisli
HAKKARİ °C, 10°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
MALATYA °C, 13°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU HAVA DURUMU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
BATMAN °C, 15°C
Az bulutlu ve açık, sabah saatlerinde puslu
DIYARBAKIR °C, 16°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 16°C
Az bulutlu ve açık