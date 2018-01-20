21 Ocak 2018 Pazar
İSTANBUL 
11°C / 9°C
GALERİ VİDEO
BIST 115.147 -1.46 EURO 4,6610 0.80
USD 3,8110 0.96 ALTIN 163,320 1.45
CANLI BORSA
TÜMÜ

Rusya'dan ABD'ye çok sert tepki

20 Ocak 2018 Cumartesi - 19:30 | Son Güncelleme : 20 01 2018 - 22:51

Moskova yönetimi, Pentagon'un Suriye'deki ABD yanlısı gruplara modern silahlar verdiğini belirterek Türkiye'nin Afrin'e operasyon başlattığını açıkladı. Açıklamada, Washington'ın sorumsuz davranışlarının Suriye'deki çözüm sürecini baltaladığı vurgulandı


Rusya Savunma Bakanlığı, ABD Savunma Bakanlığının  (Pentagon) Suriye’deki ABD yanlısı silahlı gruplara silah temin etmesi nedeniyle  Türkiye’nin Afrin’e yönelik operasyon başlattığını hatırlatarak "ABD’nin  Suriye’deki sorumsuz davranışları, ülkedeki çözüm sürecini tehdit etmektedir" açıklamasında bulundu.
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Suriye'nin kuzeybatısındaki  kriz durumunun gelişimine katkıda bulunan başlıca etkenin ABD tarafından atılan  provokatif adımlar olduğu vurgulandı.
 
ABD’nin Suriye’de Kürt nüfusunun yoğun olduğu bölgeler yaratarak bu  bölgeleri izole etmeye çalıştığı ifade edilen açıklamada “Pentagon’un Suriye’deki  ABD yanlısı silahlı gruplara modern silahlar temin etmesi nedeniyle Türkiye,  Afrin’e yönelik operasyon başlattı. ABD’nin Suriye’deki sorumsuz davranışları,  ülkedeki çözüm sürecini ve Cenevre sürecini tehdit etmektedir.” değerlendirmesine  yer verildi.
 
Türkiye bugün saat 17.00 itibarıyla Afrin'de  "PKK/KCK/PYD-YPG ve  DEAŞ’a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek ve dost ve kardeş bölge halkını  bunların baskı ve zulmünden kurtarmak üzere" Zeytin Dalı Harekatı'nı başlatmıştı.
 
Rusya Savunma Bakanlığı da Türkiye’nin Afrin’e yönelik başlattığı  operasyon bağlamında bölgedeki Rus askerlerinin güvenliklerinin sağlanması  amacıyla Afrin’den Tel Rıfat bölgesine sevk edildiklerini duyurmuştu.

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.