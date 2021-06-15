Son dakika olarak duyuruldu! Risk devam ediyor, pazartesiye kadar...

Sıra dışı meteorolojik olaylar görülüyor. Risk devam ediyor. Pazartesi gününe kadar sürecek. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyrediyor. Haziran, ekim ayı gibi geçerken uyarılar peş peşe geliyor. İstanbul'da bugün yağan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Bayrampaşa'da alt geçitte bir araç suya gömülürken, iki kişi de mahsur kaldı. Araçta mahsur kalanlar yüzerek kurtuldu. Meteoroloji'den Marmara ve İstanbul için yeni uyarı yapılırken CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sıradışı meteorolojik olaylara ilişkin uyarılarda bulundu. AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni İsmail Koçhan ise sel anında yapılması gerekenleri anlattı.

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları yaşandı.

BİR ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ, 2 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU

İstanbul Bayrampaşa'da alt geçitte araç mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı. Yağmur özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. Esenyurt, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bayrampaşa'da alt geçitte bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan 2 kişi yüzerek kurtuldu.

Fotoğraf: Cemal Yurttaş

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ