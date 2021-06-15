Son dakika olarak duyuruldu! Risk devam ediyor, pazartesiye kadar...

İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle kentte birçok nokta su baskınları yaşandı.
BİR ARAÇ SUYA GÖMÜLDÜ, 2 KİŞİ YÜZEREK KURTULDU
İstanbul Bayrampaşa'da alt geçitte araç mahsur kaldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İstanbul'da kuvvetli yağmur başladı. Yağmur özellikle Avrupa yakasında etkili oluyor. Esenyurt, Fatih, Kağıthane ve Beykoz başta olmak üzere birçok ilçede aniden etkili olan yağış nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşadı. Bayrampaşa'da alt geçitte bir araç suya gömüldü. Araçta mahsur kalan 2 kişi yüzerek kurtuldu.
Fotoğraf: Cemal Yurttaş
EKİPLER MÜDAHALE ETTİ
İstanbul'da bazı köprülerin altında araçların geçemediği ve trafik yoğunluğu oluştu. Sağanak yağış nedeniyle araçlar geri geri çıkmak durumunda kaldı. Sağanağın etkili olduğu bölgelerde belediye ekipleri rögar kapaklarını açarak sel baskınına karşı çalışma başlattı.
SEL ANINDA NE YAPILMALI?
AFAD Arama Kurtarma Teknisyeni İsmail Koçhan, CNN Türk yayınında sel anında yapılması gerekenleri anlattı.
İşte İsmail Koçhan'ın aktardıkları...
Bu simülasyon alanımız. Selin ilk başlangıç aşamasında, ilk gelen su şekli. Ayak bileğine kadar gelen su insanı rahatlıkla sürükleyebilir. Sel ve su baskınlarından önüne ne katarsa getirip yaralanmamıza neden olabilir. Vatandaşlarımızın yaptığı hata da karşıdan karşıya geçme isteğidir. Ayağınızı yerden kaldırdığınız an su sizi götürecektir.
Araçtaysak aracın üzerine çıkıp beklememiz gerekiyor. Camdan çıkıp aracın üzerinde ayağa kalkıp bekleyebiliriz. Yüzmek en son çare, çaresizlik hatta. Yüksek yere çıkıp beklememiz gerekiyor.
PROF. DR. ORHAN ŞEN'DEN SIRADIŞI METEOROLOJİK OLAY UYARISI
CNN TÜRK Meteoroloji Koordinatörü Prof. Dr. Orhan Şen, haziran ayında görülen kuvvetli yağışlara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
İşte Prof. Dr. Şen'in açıklamaları:
Sıradışı meteorolojik olaylar yaşıyor Türkiye... Mart ayında kuvvetli bir kış gördük, haziranda ise ekim gibi havaları görüyoruz. Sıradışı olaylar bunlar. Küresel ısınmanın meydana getirdiği bir iklim değişikliğinin sonucu olarak görüyoruz bunları. Yerel sağanak yağışlar göreceğiz. Pazar günü Balkanlardan bir soğuk hava dalgası geldi ve Marmara'da etkili oldu ve olmaya devam edecek. Pazartesiye kadar bu riskler devam edecek. Marmara bölgesi, İç Anadolu, İç Ege bölgesinde bu tür yağışlar göreceğiz. Perşembe gününden itibaren sıcaklıklarda artış görünüyor, Güneydoğu'da aşırı sıcaklar başlamak üzere.
Önümüzdeki hafta yaz havası tekrar geliyor ama bu yaşadıklarımız tabi ki normal değil. Artık normal olmayan şeylere alışmamız lazım. Bu tedbirleri almamız lazım. Teyakkuz durumunda olmamız lazım.
TOPKAPI'DA SU BİRİKİNTİSİNDE KEDİNİN ÇIRPINIŞLARI
Topkapı Ulubatlı altgeçidinde araçlar mahsur kalırken, bir kedi de aniden gelen sel suları nedeniyle zor anlar yaşadı. Suyun içinde kalan kedi, yüzerek yol kenarındaki brandaya tırmandı. Brandada tutunamayan kedi tekrar suyun içine düştü. Çırpınan kediyi su tahliyesi için gelen görevli kurtardı. Kediyi alan görevli yol kenarına getirdi.
METEOROLOJİ'DEN YENİ UYARI GELDİ
Meteoroloji'nin yeni uyarısında "16.06.2021 Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Marmara'nın güney ve doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği; sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
METEOROLOJİ UYARMIŞTI
Meteoroloji bugün için yaptığı uyarıda "15.06.2021 Salı günü öğle saatlerinden itibaren başta Avrupa Yakası olmak üzere İstanbul ve Trakya (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ) çevrelerinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, 16.06.2021 Çarşamba günü sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. Yerel kuvvetli yağışların meydan getirebileceği su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadelerini kullanmıştı.
İSTANBUL VALİLİĞİ DE UYARMIŞTI
İstanbul Valiliği, "İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin raporuna göre; İstanbul’da sağanak yağışların, bugün öğle saatlerinden yarın (16 Haziran) sabah saatlerine kadar aralıklarla yerel kuvvetli olması bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" uyarısında bulunmuştu.