10 Şubat 2018 Cumartesi
İSTANBUL 
13°C / 8°C
GALERİ VİDEO
BIST 113.590 -0.59 EURO 4,6810 -0.22
USD 3,8230 -0.16 ALTIN 161,540 -0.42
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... Kim Jong-un'dan şoke eden davet

GAZETEVATAN.COM |  10 Şubat 2018 Cumartesi - 10:04 | Son Güncelleme : 10 02 2018 - 10:19

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore Devlet Başkanı'nı başkent Pyongyang'a davet etti. Söz konusu buluşma gerçekleşmesi durumunda iki ülke arasında 10 yıldan fazla süredir ilk görüşme olacak.


Güney Kore devlet başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i başkent Pyongyang'ta görüşme gerçekleştirmek üzere Kuzey Kore'ye davet etti.

Söz konusu davet iki ülkenin birlikte katıldığı Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndaki heyette görevli olan Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından bizzat iletildi. Güney Kore'ye giden Kim Yo-jong ağabeyinin davetini Moon ile bir araya geldiği sırada açıkladı. 

 

 
Söz konusu buluşma tarihi bir önem taşıyor. En son 2007 yılında biraraya gelen iki Kore liderleri 11 yıl sonra ilk kez bir görüşme gerçekleştirmiş olacak.

 

ETİKETLER

©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.