Son dakika... Kim Jong-un'dan şoke eden davet

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore Devlet Başkanı'nı başkent Pyongyang'a davet etti. Söz konusu buluşma gerçekleşmesi durumunda iki ülke arasında 10 yıldan fazla süredir ilk görüşme olacak.

Güney Kore devlet başkanlığından yapılan açıklamaya göre Kuzey Kore lideri Kim Jong-un Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in'i başkent Pyongyang'ta görüşme gerçekleştirmek üzere Kuzey Kore'ye davet etti.

Söz konusu davet iki ülkenin birlikte katıldığı Pyeongchang Kış Olimpiyatları'ndaki heyette görevli olan Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong tarafından bizzat iletildi. Güney Kore'ye giden Kim Yo-jong ağabeyinin davetini Moon ile bir araya geldiği sırada açıkladı.

Söz konusu buluşma tarihi bir önem taşıyor. En son 2007 yılında biraraya gelen iki Kore liderleri 11 yıl sonra ilk kez bir görüşme gerçekleştirmiş olacak.