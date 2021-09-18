Son dakika İstanbul depremi açıklaması! İlçe ilçe...

Her zaman söylediği gibi İstanbul'da bazılarının söylediği şekilde öyle büyük bir deprem olma riskinin bulunmadığını aktaran Prof. Dr. Üşümezsoy, "İstanbul'da olacak deprem 6,5'i geçmeyecektir" fikrini yineledi.
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Deprem olmayacak, korkmayın diyen pembe rüyalar içinde bir kişi değilim ancak bahsedildiği gibi 7.2- 7.5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil. Korkutmaya çalışanların fikirlerinin ne kadar boş olduğunu göstermeye çalışıyorum" diye konuştu. Üşümezsoy şunları söyledi:
EN FAZLA 6.5 OLUR
"İstanbul'da 7.2'lik bir deprem olacağını söylüyorlar. Herkes bu iddianın üzerine atlıyor. Hayır, o hatta yalnızca Kumburgaz Çukuru'nda fay var. Orta sırtta bir fay yok. Marmara'yı bekleyen depremin büyüklüğü en fazla 6.5 olacaktır." Üşümezsoy, Kumburgaz Çukuru'nda olacak deprem sonrasında İstanbul'da en fazla etkilenecek alanlar içinse şehrin batı yakasını işaret etti.
EN RİSKLİ ALANLAR
İstanbul'un batısındaki yapı stoğunun acil olarak taranması gerektiğinin altını çizen Üşümezsoy, "Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, hatta Florya'yı da içine alan iki göl bölgesindeki alanlar, etkilenecek alanlardır. Bu göller bölgesindeki kötü zemine ve yapıların durumuna dikkat etmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi. (Sabah)