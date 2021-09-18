18 Eylül 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.419 0.10 EURO 10,1880 1.29
USD 8,6610 1.58 ALTIN 487,760 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika İstanbul depremi açıklaması! İlçe ilçe...

18 Eylül 2021 Cumartesi - 8:06 | Son Güncelleme : 18 09 2021 - 8:06

Her ne kadar gündelik hayatın telaşı içinde unutulmuş gibi görünse de aslında İstanbul sakinlerinin akla gelince tüylerini diken diken eden korkularının başında beklenen İstanbul depremi geliyor. Zaman zaman ekrana çıkan kimi deprem bilimcilerin İstanbul'da 7 büyüklüğünün üzerinde çok yıkıcı bir deprem olacağını anlatması karşısında büyük paniğe kapılan ancak ne yapacağını da bilmeyen vatandaşlara ünlü deprem bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy sakin olmalarını tavsiye ediyor.


Her zaman söylediği gibi İstanbul'da bazılarının söylediği şekilde öyle büyük bir deprem olma riskinin bulunmadığını aktaran Prof. Dr. Üşümezsoy, "İstanbul'da olacak deprem 6,5'i geçmeyecektir" fikrini yineledi.
 
Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, "Deprem olmayacak, korkmayın diyen pembe rüyalar içinde bir kişi değilim ancak bahsedildiği gibi 7.2- 7.5 ya da 8 büyüklüğünde bir deprem riski İstanbul için söz konusu değil. Korkutmaya çalışanların fikirlerinin ne kadar boş olduğunu göstermeye çalışıyorum" diye konuştu. Üşümezsoy şunları söyledi:
 
EN FAZLA 6.5 OLUR
 
"İstanbul'da 7.2'lik bir deprem olacağını söylüyorlar. Herkes bu iddianın üzerine atlıyor. Hayır, o hatta yalnızca Kumburgaz Çukuru'nda fay var. Orta sırtta bir fay yok. Marmara'yı bekleyen depremin büyüklüğü en fazla 6.5 olacaktır." Üşümezsoy, Kumburgaz Çukuru'nda olacak deprem sonrasında İstanbul'da en fazla etkilenecek alanlar içinse şehrin batı yakasını işaret etti.
 
EN RİSKLİ ALANLAR
 
İstanbul'un batısındaki yapı stoğunun acil olarak taranması gerektiğinin altını çizen Üşümezsoy, "Büyükçekmece, Esenyurt, Beylikdüzü, Haramidere, Avcılar, hatta Florya'yı da içine alan iki göl bölgesindeki alanlar, etkilenecek alanlardır. Bu göller bölgesindeki kötü zemine ve yapıların durumuna dikkat etmek gerekiyor" ifadelerine yer verdi. (Sabah)

ETİKETLER

istanbul deprem son dakika ilçe
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.