Son dakika... İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları 17 Ağustos 2021

İstanbul planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. 17 Ağustos Salı günü İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak planlı su kesintileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak. 17 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ağustos İstanbul su kesintisi duyuruları...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerinde yapacağı çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt , Eyüpsultan, Başakşehir , Avcılar ve Küçükçekmece’de bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli 2 bin 200 milimetre çapındaki içmesuyu hattı üzerinde tadilat ve yenileme çalışmaları sebebiyle 18 Ağustos Çarşamba 22:00 ile 19 Ağustos Perşembe 09:00 saatleri arasında 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de su kesintisi uygulanacak.

Su verilemeyecek mahalleler