17 Ağustos 2021 Salı
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.458 0.16 EURO 9,9030 -0.66
USD 8,4360 -0.21 ALTIN 485,760 -0.02
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... İstanbul'da 7 ilçede su kesintisi! İSKİ su kesintisi duyuruları 17 Ağustos 2021

AA |  17 Ağustos 2021 Salı - 17:07 | Son Güncelleme : 17 08 2021 - 17:07

İstanbul planlı su kesintisi duyuruları araştırılıyor. 17 Ağustos Salı günü İstanbul'da arıza, bakım ve onarım nedeniyle yaşanacak planlı su kesintileri İSKİ tarafından paylaşılıyor. İSKİ, İstanbul'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İstanbul'da 7 ilçede 11 saatlik su kesintisi uygulanacak. 17 Ağustos İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 17 Ağustos İstanbul su kesintisi duyuruları...


İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ), Terkos  Osmangazi Terfi Merkezi, Terkos-İkitelli içmesuyu hattı üzerinde yapacağı  çalışmalar nedeniyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt, Eyüpsultan, Başakşehir,  Avcılar ve Küçükçekmece’de bazı mahallelere 11 saat su verilemeyecek. 
 
İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Terkos Osmangazi Terfi Merkezi,  Terkos-İkitelli 2 bin 200 milimetre çapındaki içmesuyu hattı üzerinde tadilat ve  yenileme çalışmaları sebebiyle 18 Ağustos Çarşamba 22:00 ile 19 Ağustos Perşembe  09:00 saatleri arasında 11 saat süreyle Arnavutköy, Çatalca, Esenyurt,  Eyüpsultan, Başakşehir, Avcılar ve Küçükçekmece'de su kesintisi uygulanacak.
 
Su verilemeyecek mahalleler
 
Çalışma kapsamında Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır, Ömerli, Delikli,  Karaağaç, Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri, Çatalca ilçesinde Yassıören,  Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri, Esenyurt ilçesinde Koza, Orhangazi, Aşık  Veysel, Hastane, Ardıçlı, Fatih, Güzelyurt, İncirtepe, İnönü, Mehterçeşme,  Merkez, Namık Kemal, Örnek, Pınar, Saadetdere, Talatpaşa, Yenikent, Akşemsettin,  Üçevler, M. Akif Ersoy, Yeşilkent, Yunus Emre, Sultaniye, Süleymaniye, Selahaddin  Eyyubi, Çınar, Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri, Eyüpsultan ilçesinde  İhsaniye, Işıklar, Akpınar, Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri, Başakşehir ilçesinde  Bahçeşehir 1. Kısım, Bahçeşehir 2. Kısım, Şahintepe, Güvercintepe, Kayabaşı,  Altınşehir, Şamlar, O.S.B., Başakşehir, Başak ve Ziya Gökalp Mahalleleri, Avcılar  ilçesinde Cihangir, Merkez, Tahtakale ve Yeşilkent Mahalleleri ile E-5 üstü,  Bizimevler ve Ispartakule, Küçükçekmece ilçesinde ise Yarımburgaz Mahallesine su  verilemeyecek.
 
  
 

ETİKETLER

su su kesintisi Arnavutköy ilçesinde Yeşil Bayır Ömerli Delikli Karaağaç Dursunköy ve Hadımköy mahalleleri Çatalca ilçesinde Yassıören Babanakkaş ve Kızılcaali mahalleleri Esenyurt ilçesinde Koza Orhangazi Aşık Veysel Hastane Ardıçlı Fatih Güzelyurt İncirtepe İnönü Mehterçeşme Merkez Namık Kemal Örnek Pınar Saadetdere Talatpaşa Yenikent Akşemsettin Üçevler M. Akif Ersoy Yeşilkent Yunus Emre Sultaniye Süleymaniye Selahaddin Eyyubi Çınar Turgut Özal ve Esenkent Mahalleleri Eyüpsultan ilçesinde İhsaniye Işıklar Akpınar Odayeri ve Ağaçlı Mahalleleri Başakşehir ilçesinde Bahçeşehir 1. Kısım Bahçeşehir 2. Kısım Şahintepe Güvercintepe Kayabaşı Altınşehir Şamlar O.S.B. Başakşehir Başak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.