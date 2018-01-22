Son dakika... İngiltere'den Türkiye'ye destek

İngiltere Başbakanlığı: "Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz." açıklmasını yaparken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı harekatıyla ilgili , "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı" ifadesini kullandı.
Watching developments in Afrin closely. Turkey is right to want to keep its borders secure. We share goal of reducing violence and keeping focus on most important task: a political process in Syria that leads to the end of the Asad regime.— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 22, 2018
Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
"Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullanan Johnson, şunları kaydetti:
"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esad rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."