Son dakika... İngiltere'den Türkiye'ye destek

Zeytin Dalı Harekatı'na İngiltere'den destek mesajları geldi. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz" ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise "Türkiye haklı" dedi.

