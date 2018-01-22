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Son dakika... İngiltere'den Türkiye'ye destek

AA |  22 Ocak 2018 Pazartesi - 14:31 | Son Güncelleme : 22 01 2018 - 15:33

Zeytin Dalı Harekatı'na İngiltere'den destek mesajları geldi. Başbakanlık'tan yapılan açıklamada "Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz" ifadesi kullanıldı. Dışişleri Bakanı Boris Johnson ise "Türkiye haklı" dedi.


İngiltere Başbakanlığı: "Türkiye’nin kendi sınırlarının güvenliği konusundaki meşru çıkarını tanıyoruz."  açıklmasını yaparken, İngiltere Dışişleri Bakanı Boris Johnson, Zeytin Dalı  harekatıyla ilgili , "Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda  haklı" ifadesini kullandı.
 
Johnson, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, Türk Silahlı  Kuvvetleri'nin Zeytin Dalı Harekatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
"Afrin'deki gelişmeleri yakından izliyoruz." ifadesini kullanan  Johnson, şunları kaydetti:
 
"Türkiye sınırlarını güvende tutmayı istemek konusunda haklı. Şiddeti  azaltmak ve en önemli hedefe odaklanmak amacını paylaşıyoruz: Suriye'de Esad  rejiminin sona ermesine varacak siyasi bir süreç."
 
  
 

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