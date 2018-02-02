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Son dakika... Bursa'da hastanede yangın!

AA |  02 Şubat 2018 Cuma - 18:44 | Son Güncelleme : 02 02 2018 - 20:03

Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinin radyoloji bölümünde oluşan kısa devre nedeniyle dumanların yükselmesi üzerine bazı katlardaki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi. Kısa devreden kaynaklanan olumsuzluk kısa sürede giderildi


Bursa'da, bir hastanenin radyoloji bölümünde meydana  gelen kısa devre nedeniyle dumanların yükselmesi üzerine, bazı katlar tedbir  amacıyla boşaltıldı. 
 
Alınan bilgiye göre, merkez Yıldırım ilçesindeki Yüksek İhtisas Eğitim  ve Araştırma Hastanesinde zeminin iki kat altındaki radyoloji bölümünün kontrol  odasında henüz belirlenemeyen nedenle kısa devre oluştu.
 
Odadan dumanların yükselmesi üzerine, bazı katlardaki hastalar tedbir  amacıyla tahliye edildi, hastaların bir bölümü başka hastanelere gönderildi.
 
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa devreden  kaynaklanan olumsuzluk kısa sürede giderildi.
 
Tedbiren hastanenin acil girişinde bekletilen hastaların bir süre  sonra yeniden servislerine alınacağı öğrenildi.
 

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Bursa hastanede yangın hastalar tahliye edildi
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