Son dakika! Adalet Bakanı açıkladı! Hadım...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, çocuk istismarı konusunda, "Mahkeme kararıyla, infaz süresince, kimyasallarla cinsel isteği azaltma ve ortadan kaldırma konusunu birkaç gün içinde yürürlüğe koyma hususunda irademiz var." dedi.

Çocuklara yönelik istismar haberlerinin peş peşe gelmesi ve bu konuda kampanyalar başlatılmasının ardından hükümet harekete geçti ve bu konuyla ilgili bakanlardan oluşan bir komisyon kurdu. Yapılacak düzenlemelere ilişkin açıklama ise Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den geldi. Bakan Gül, "Çocuk istismarcılarana karşı kimyasal hadım da gündeme gelecek" dedi.

Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da konu ile ilgili yaptığı açıklamasında "Hadım da dahil konu görüşülecek." dedi.

BAHÇELİ DARAĞACI KURULSUN DEMİŞTİ

Grup toplantısında konuşan MHP Lideri Devlet Bahçeli de şunları söylemişti "Sapıklığın yeşerdiği sosyal bünye süretle tedavi edilmelidir. Bunlara hayat haram edilmeli, günyüzü ise ilelebet karanlığa dönüştürülmelidir. Yasal düzenlemeler şu ana kadar sonuç vermemiştir. Şiddet devam etmektedir. Bu selin önüne geçmezsek, meçhul akıbetlere sürüklenmemiz kaçınılmazdır. BM tarafından 20 Kasım 1989'da onaylanan Çocuk Hakları Sözleşmesi bir insan hakları belgesidir. Türkiye 1990'da imzalamıştır. Zararlı etkilerden istismar ve sömürüden korunma hakkı insanlık vicdanının teminatı altındadır. Kim ki çocukların hakkını, hukukunu inkar ve imha etmeye kalkıyorsa ya anasından doğduğuna pişman edilmeli, ya da kurulacak bir dar ağacında boğazına yağlı urgan geçirilmelidir."