18 Ocak 2018 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 2°C
GALERİ VİDEO
BIST 116.593 0.00 EURO 4,6600 0.01
USD 3,8160 0.07 ALTIN 162,650 -0.39
CANLI BORSA
TÜMÜ

Son dakika... ABD Dışişleri Bakanı Tillerson'dan flaş Türkiye açıklaması

AA |  17 Ocak 2018 Çarşamba - 22:48 | Son Güncelleme : 17 01 2018 - 23:46

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, "Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız." dedi.


ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, yaptığı açıklamada " Suriye'de DEAŞ tamamen bitinceye kadar askeri varlığımızı sürdüreceğiz. 2011'de Irak'taki hatayı tekrar etmeyeceğiz" dedi.
 
Tillerson, "Diplomatik ve askeri varlığımızı sürdürmemiz önemli. Türkiye gibi müttefiklerimizle çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin PKK teröristleri hakkındaki kaygılarını göz önünde bulunduracağız. Tüm terör örgütleriyle mücadele etmek için Türkiye ile birlikte hareket edeceğiz" diye konuştu.
 
"TÜRKİYE'YE İHTİYACIMIZ VAR"
 
Tillerson, "Türkiye’nin Suriye'de yaptığı insani yardımları biliyoruz, Suriye’nin geleceğini kurmakta Türkiye'ye ihtiyacımız var" ifadesini kullandı.

ETİKETLER

ABD Suriye Türkiye Afrin
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.