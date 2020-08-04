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Somali'de beşiz dünyaya geldi

AA |  04 Ağustos 2020 Salı - 15:47 | Son Güncelleme : 04 08 2020 - 15:47

Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan bir anne beşiz bebek dünyaya getirdi.


Somali'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı hastanede bir anne beşiz bebek doğurdu. Hastanenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bebeklerin sağlıklı  olarak dünyaya geldiği ve şu anda doktorlar tarafından gözlem altında tutulduğu  belirtildi.
 
Doğuma katılan doktor ve ebeler, başarılı operasyonun ardından  elleriyle beş hareketi yaparak çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medyada  paylaştı.
 
Ülkenin başkenti Mogadişu'da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve  Araştırma Hastanesi, 2015'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla   hizmete açılmıştı.
 

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