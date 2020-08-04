Somali'de beşiz dünyaya geldi

Somali’deki Recep Tayyip Erdoğan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan bir anne beşiz bebek dünyaya getirdi.

Somali'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın açılışını yaptığı hastanede bir anne beşiz bebek doğurdu. Hastanenin Twitter hesabından yapılan açıklamada, bebeklerin sağlıklı olarak dünyaya geldiği ve şu anda doktorlar tarafından gözlem altında tutulduğu belirtildi.

Doğuma katılan doktor ve ebeler, başarılı operasyonun ardından elleriyle beş hareketi yaparak çektirdikleri fotoğrafı da sosyal medyada paylaştı.