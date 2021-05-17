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Sofi Nurettin öldürüldü! Terör örgütü PKK'ya ağır darbe...

AA |  17 Mayıs 2021 Pazartesi - 19:58 | Son Güncelleme : 17 05 2021 - 20:44

Terör örgütü PKK'nın Suriye sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod adlı Halef El Muhammed, MİT'in düzenlediği operasyonda öldürüldü. Haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu...


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MİT operasyonuyla  PKK'nın Suriye genel sorumlusu "Sofi Nurettin" kod isimli teröristin, Irak'ın  kuzeyinde etkisiz hale getirildiğini bildirdi. 
 
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından  millete seslenen Erdoğan, terör örgütlerini bir daha Türkiye'de eylem yapamayacak  hale getirmek için sürdürdükleri operasyonlarla hainlerin inlerini başlarına  geçirdiklerini söyledi.
 
Pençe-Kartal Operasyonu'nda şehit olan Mehmetçiklere Allah'tan rahmet,  yakınlarına da başsağlığı dileyen Erdoğan, bu vesileyle müjdeli bir haberi  paylaşmak istediğini belirterek, "Milli İstihbarat Başkanlığımızın uzun süredir  yürüttüğü çalışmalar neticesinde yerini belirlediği PKK'nın Suriye genel  sorumlusu 'Sofi Nurettin' kod isimli terörist, Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen  operasyonla etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK'nın sözde en üst düzey yöneticilerinden  olan Suriye kökenli bu teröristin, uzun süre örgütün sözde silahlı kanadının  sorumluluğunu yürüttüğünü, ardından da Suriye'deki faaliyetlerin başına geçtiğini  vurgulayarak, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye yönelik pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist,  Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok  saldırının da sorumlusudur. Gara Operasyonu sırasında 13 masum insanımızın şehit  edilmesi talimatını verenlerden biri yine bu teröristtir. MİT Başkanlığımızın ve  Türk Silahlı Kuvvetlerimizin gerçekleştirdiği operasyonla etkisiz hale getirilen  Sofi Nurettin'in durumu, PKK/KCK ile PYD/YPG'nin aynı örgüt olduğu gerçeğini,  inkarı mümkün olmayacak şekilde bir kez daha ortaya koymuştur. PKK/YPG'nin,  Irak'ta ve Suriye'de saklanan elebaşlarını ve teröristlerin tamamını etkisiz hale  getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Terör örgütünün bu önemli elebaşının  etkisiz hale getirilmesinde görev alan istihbaratçılarımızı ve askerlerimizi  tebrik ediyor, her birinin alınlarından öpüyorum. Bu ülkeye ihanet eden, kurşun  sıkan, herhangi bir insanımıza zarar veren, hele hele vatanımızın bütünlüğüne,  milletimizin birliğine, devletimizin bekasına tehdit oluşturan herkesi aynı  akıbetin beklediğini, bugün bu millete seslenişte hatırlatıyorum."

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Sofi Nurittin öldürüldü MİT
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