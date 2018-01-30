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Soçi zirvesinin sonuç bildirgesi açıklandı

İHA/AA |  30 Ocak 2018 Salı - 20:41 | Son Güncelleme : 30 01 2018 - 23:25

Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal diyalog Kongresi sonrası bildirge yayınlandı. Bildirgede, "Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.


Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresi sonrası bildirge yayınlandı. Bildirgede, Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı vurgusu yapıldı. Bildirgede, "Suriye Ordusu’nun korunması ve Suriye sınırlarını korumak, yabancı güçlerle ve terörizmle mücadele için göreve devam etmesi gerek. Suriye’nin güvenlik güçleri kanunla uyumlu şekilde çalışmalı. Din ya da etnik kimlik fark etmeden bütün Suriyeliler eşittir. Suriye halkı kendi geleceğine seçimle karar vermeli" denildi.
 
'ANAYASA KOMİTESİ KURULMASI' KARARI
 
Rusya'nın Soçi kentinde düzenlenen, muhaliflerin katılmadığı Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nde anayasa komitesi kurulması kararlaştırıldı.
 
Tarafların üzerinde uzlaştığı ve AA'nın elde ettiği bildiride, kongre katılımcılarının süregelen çatışmaları en kısa sürede sonlandırmak istediği ifade edildi.
 
Ülkenin yeniden bütünleştirilmesi için uluslararası topluma yardım çağrısı yapılan bildiride, bu amaçla anayasa komitesi kurulduğu kaydedildi.
 
Bildiride, rejim delegasyonunun yanı sıra "geniş temsilli muhalefet delegasyonundan oluşan komitenin anayasal reform taslağı hazırlamak için Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararına katkıda bulunmasına karar verildiği" ifadeleri kullanıldı.
 
Anayasa komitesinde rejim, muhalefet, Suriye uzmanları, bağımsızlar, aşiret liderleri ve kadınların yer alacağı belirtildi.
 
Bildiride, anayasa komitesinin yetkileri, prosedür kuralları, seçilme kriteri gibi hususlar üzerindeki nihai anlaşmanın BM gözetimindeki Cenevre sürecinde yapılacağı vurgulandı.
 
Bildirinin sonunda, Suriye Özel Temsilcisini anayasa komitesinin Cenevre'deki işlerine yardımcı olarak ataması için BM Genel Sekreterine çağrı yapıldı.
 
Dışişleri'nden ilk açıklama
 
Dışişleri Bakanlığı, Soçi'deki Suriye Ulusal Diyalog  Kongresi’nin sonuçlarına ilişkin, "Türkiye, Suriye'deki çatışan tarafların  muteber bir siyasi çözümün müzakeresine yönlendirilmesini teminen sahada ve rejim  üzerinde nüfuzu olan tüm aktörlerin üzerlerine düşen sorumluluğu yerine  getirmelerini beklemektedir." değerlendirmesinde bulundu. 
 
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın ev sahipliğinde  Soçi'de düzenlenen Suriye Ulusal Diyalog Kongresinin davet üzerine muhalefetin  garantörü sıfatıyla Türkiye tarafından da izlendiği belirtildi.
 
Türkiye'nin, Rusya'nın "Suriye Ulusal Diyalog Kongresi" girişimi  konusunda başından beri yapıcı bir tutum sergilediği vurgulanan açıklamada,  Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'in (BM) katılımı sağlanabildiği ve muteber  muhalefetin siyasi süreçteki rolü layıkıyla teslim edildiği takdirde Cenevre  sürecine katma değer sağlayabileceği düşüncesiyle bu girişimi desteklemeye hazır  olduğunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 22 Kasım 2017 tarihli  Soçi Zirvesi'nde kayda geçirdiği hatırlatıldı.
 
Son dönemde sahada yaşanan ateşkes ihlalleri ve kongre konusunda  giderilemeyen birtakım endişe ve belirsizlikler sonucunda Müzakere Yüksek Kurulu  ve Suriye Ulusal Koalisyonu'nun kongreye katılmama kararı aldığı ve ayrıca  kongreye katılmak üzere Ankara'dan Soçi'ye giden muhalefet heyetinin kongre  vesilesiyle hava alanına ve kongre merkezine yerleştirilen rejim bayraklı resim  ve logolara tepki göstererek, ülkeye giriş yapmak istemediğine dikkat çekilen  açıklamada, şunlar kaydedildi:
 
"Kongrenin en önemli sonucunu, bir anayasa komitesi kurulması yönünde  çağrı yapılması ve bu komite için 150 kişilik bir aday havuzu belirlenmesi teşkil  etmiştir. Kongreye katılmama kararı alan muhalif grupları kongrede temsil etme  yetkisini üstlenen Türk heyeti, muhalefetle bilistişare hazırlanan 50 kişilik bir  aday listesi sunmuştur.
 
Bundan sonraki aşamada, BM Suriye Özel Temsilcisi'nin, BM Güvenlik  Konseyi'nin 2254 sayılı kararı uyarınca bugüne kadar yürütülen Cenevre süreci  kapsamında, muhalefetin orantısal temsilini de gözeten bir anayasa komitesi  kurması beklenmektedir. BM Suriye Özel Temsilcisi, bu komiteyi oluştururken 150  kişilik listeden veya dışarıdan isimler tayin edebilecektir. Anayasa komisyonunun  oluşturulmasına dair çalışmalar muhalefetin garantörü sıfatıyla Türkiye  tarafından da yakından takip edilecektir.
 
Türkiye, 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararı uyarınca Suriye'de   gerçek bir siyasi değişim getirecek bir siyasi çözüm sağlanmasına yönelik  çabalara her platformda katkı vermeyi sürdürecektir. Türkiye, Suriye'deki çatışan  tarafların muteber bir siyasi çözümün müzakeresine yönlendirilmesini teminen  sahada ve rejim üzerinde nüfuzu olan tüm aktörlerin üzerlerine düşen sorumluluğu  yerine getirmelerini beklemektedir."

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