Scala modeli iki farklı benzinli ve bir dizel motor seçenekleriyle 209 bin 900 TL’den başlıyor.

Skoda’nın “Scala'sı yollarda. Yüce Auto-Skoda Genel Müdürü Zafer Başar, markada model çeşitliliğinin artmaya devam ettiğini söyledi. Yenilenen Suparb ve yakında satışa çıkacak yeni Octavia ile genç bir ürün gamına sahip olduklarını vurgulayan Başar şunları kaydetti:“Marka olarak 2020’nin başında belirlediğimiz satış hedefimizi değiştirmedik ve minimum 25 bin adetlik hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. Böylelikle pazarın üzerinde bir büyüme oranı yakalama hedefindeyiz. Yeni Scala modelimizin de getireceği sinerji ile bu hedeflere ulaşabileceğimizi düşünüyoruz. Scala için 2020 yılı satış hedefimiz ise 7.000 adet. Bu sayede yıl sonunda en çok satan ilk iki modelimizden biri olacak.yeni Octavia’nın da gelişiyle birlikte tüm segmentlerdeki temsil oranımızı yüzde 92’ye çıkararak.”

Merdiven veya basamak

VISION RS konseptinden ilham alarak geliştirilen Scala aynı zamanda markanın ileriye doğru attığı adımı temsil ediyor. Scala ismi, Latince “basamak“ veya “merdiven“ anlamına geliyor. 2.636 mm dingil mesafesine sahip aracın uzunluğu 4.362 mm, genişliği 1.793 mm ve yüksekliği ise 1.471 mm. Rüzgar direnci katsayısı sadece 0.29 cd oldu.467 litrelik bagaj hacmi olan araç kKoltuklar katlandığında 1.410 litre alana çıkıyor.

Standart özellikler

Araç Türkiye’de Elite ve Premium olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuldu. Birçok üst segmente ait özellik sunan Elite donanım seviyesinde LED ön arka aydınlatmaları, 16 inç alaşım jantları, 6 hava yastığı, anahtarsız çalıştırma sistemi, E-Call (Acil Durum Çağrı Sistemi), 8 inç Bolero multimedya sistemi ve SmartLink gibi özellikler yer alıyor. Premium donanım seviyesi ise Elite donanımlarına ek olarak Top LED arka aydınlatmalar, 3D Dinamik arka sinyal lambaları, uzatılmış arka cam, çift bölgeli otomatik klima, beyaz ambiyans aydınlatması, Suedia/kumaş döşemeler ve 8 hoparlörlü ses sistemi gibi özelliklere sahip.

İki benzinli ve bir dizel motor seçeneği

Araçta giriş seviyesi motor seçeneği 115 PS güce sahip 1.0 TSI motor yer alırken, daha fazla performans isteyenler için 150 PS güç üreten 1.5 TSI ACT güç ünitesi bulunuyor. Dizel motorla tercih etmek isteyenler için 115 PS’lik 1.6 TDI güç ünitesi yer alıyor. Araçta standart olarak 6 hava yastığı bulunuyor.