Skoda'nın da artık elektrikli SUV'u var

Skoda'nın yeni elektrikli modeli ENYAQ iV arkadan itiş veya dört çeker sürüş seçeneğiyle birlikte tek şarjla 510 kilometreye kadar yol kat edebilecek.

Skoda, yeni SUV modeliyle birlikte ürün gamını genişletti. 13 inç dokunmatik ekran yer alan araçta batarya şarj durumu, kabin sıcaklığı gibi temel özellikler Connect uygulaması ile uzaktan yönetilebiliyor.

Ayrıca bu modele özel marka kurucuları Vaclav Laurin ve Vaclav Klement’i hatırlatan Founders Edition’ı satışa sundu. Markanın kurulduğu 1895 yılına gönderme yapacak şekilde 1895 adetle sınırlandırılan özel seri, 125 yıllık geçmişin yıldönümünü kutlayan bir model olacak. Teslimatlar 2021'de başlayacak.

Beş farklı güç ünitesi

ENYAQ iV, 109 kW’den 225 kW’ye kadar farklı güce sahip beş elektrikli motor seçeneğiyle sunulacak. Giriş seviyesi modeli ENYAQ 50 iV olurken, ürün gamının en üzerinde yer alacak vRS iV 225 kW güce ve 460 Nm maksimum torka sahip olacak. 4x4 sürüşe sahip vRS iV’nin 0-100 km/s hızlanması 6.2 saniye olacak. Modeller 160 km/s, vRS 180 km/s maksimum hıza sahip olurken, en uzun menzile sahip versiyona tek şarjla 510 km yol kat edebilecek.

Üç batarya seçeneği

Otomobil günlük kullanımlara uyum sağlayacak şekilde hızlı şarj özelliklerini de desteklemekte. ENYAQ’da 55 kWh, 62 kWh ve 82 kWh olmak üzere üç farklı batarya seçeneği mevcut olacak. 125 kW’ya kadar olan süper hızlı şarj kapasitesine sahip araçta 82 kWh’lık batarya, DC şarj noktasında yüzde 5’ten yüzde 80’e kadar 38 dakikada dolabiliyor. Bununla birlikte AC şarj ünitesinde ise, batarya boyutuna bağlı olarak 6-8 saat arasında tamamen dolum gerçekleşebiliyor.

Araç 2,765 mm aks aralığına sahip. Uzunluğu 4,649 mm, genişliği 1,879 mm ve yüksekliği 1,616 mm. Bagaj kapasitesi ise 585 litre olarak açıklanan otomobil 1400 kg’ye kadar olan römork çekme kapasitene sahip olacak. Aracın Türkiye'ye geliş tarihi henüz belli değil.